Edward Norton ist ein Nachkomme von Pocahontas

Der Schauspieler Edward Norton (bekannt für viele Filme, darunter Fight Club und zuletzt Glass Onion: A Knives Out Story) hat im Rahmen eines Auftritts in einer genealogischen Geschichtsshow entdeckt, dass er mit den ikonischen Indianern Pocahontas verwandt ist.

Während einer Episode von Finding Your Roots erfuhr Norton, dass er eine "direkte Papierspur" hat, die ihn mit seinem 12. Urgroßvater und seiner Urgroßmutter, John Rolfe und Pocahontas, verbindet.

Es wurde in der Show gesagt, dass Gates 1614 in Jamestown, Virginia, mit Pocahontas verheiratet war und dann drei Jahre später in Gravesend, England, starb, während Gates bis 1622 lebte.

Über die Situation sagte Norton: "Es lässt dich nur erkennen, was für eine kleine ... Ein Stück der ganzen menschlichen Geschichte, die du bist."

Danke, CNN.