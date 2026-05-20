Edward Kenway, Schauspieler, spricht über eine "surreale und zutiefst bewegende" Rückkehr für Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Matt Ryan, der Schauspieler, der den widerwilligen Attentäter und angehenden Piraten Edward Kenway in Assassin's Creed IV: Black Flag spielte, kehrt für Assassin's Creed: Black Flag Resynced zurück. Da zwischen der Veröffentlichung des Originals und dem Remake über ein Jahrzehnt vergangen sind, veröffentlichte Ryan eine Erklärung darüber, was es bedeutet, zur Figur Edward Kenway zurückzukehren.

"Als ich zum ersten Mal die Rolle von Edward Kenway übernahm, hätte ich mir nie vorstellen können, welche Reise er und wir alle antreten würden." sagte Ryan in einer Pressemitteilung von Ubisoft. Er sagte, dass die Rückkehr zur Figur "surreal und tief bewegend" gewesen sei, da "Black Flag einen besonderen Platz in den Herzen so vieler einnimmt, und das zu Recht."

Ryan hat eindeutig eine Bindung zu Kenway, wie viele von uns, die als er gespielt haben. "Edward ist eine mehrdeutige Figur", schreibt er. "Man ist sich nie ganz sicher, in welche Richtung er gehen wird, und genau diese Ungewissheit macht ihn so faszinierend."

Wenn es einen Moment gab, der Ryan besonders im Gedächtnis geblieben ist, dann war es, als Edward Mary Read trägt, da diese Szene einen "großen Wendepunkt" für Edward darstellt und seine Menschlichkeit und Verletzlichkeit zeigt. "Von diesem Moment an wird es zu einer Art Wende, dem Punkt, an dem Edward einen echten Schritt nach vorne macht, sich auf die Person zubewegt, die er werden könnte und möchte."

Zum Abschluss seines Briefes spricht Ryan darüber, wie das Remake dem Originalspiel einen Dienst erweist. "Dieses Remake ehrt diese Seele und bereichert das Erlebnis... Ich bin dankbar, wieder Teil dieses Abenteuers zu sein... Deine Stimmen, Erinnerungen und die Verbindung zu Edward haben ihn am Leben gehalten, und jetzt ist er zurück."

Assassin's Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für Xbox Series X/S, PS5 und PC.

Ubisoft