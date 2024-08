EDward Gaming sind die Valorant Champions für 2024

HQ

Ein weiteres großes E-Sport-Event ging am Wochenende zu Ende, als das Turnier Valorant Champions 2024 zu Ende ging. Das bedeutet, dass wir jetzt einen Sieger und Champion für die Saison 2024 haben, über den wir sprechen können, da dies an Chinas EDward Gaming geht.

Das Team gelang es, Team Heretics im großen Finale in einem engen Spiel zu besiegen, in dem sie sich in einer 3:2-Serie durchsetzten. Dieses Ergebnis sicherte EDward Gaming $1 Million des gesamten Preispools, während Team Heretics stattdessen mit $400.000 nach Hause fährt.

Mit diesem Event in den Büchern ist die Valorant Champions Saison 2024 vorbei, was bedeutet, dass sich alle Augen auf die Challengers und Ascension Turniere richten werden, die in den kommenden Wochen geplant sind.