Edward Furlong wurde nach einer Überdosis aus Terminator 3 gefeuert

Wir alle wissen, wie schlecht das Casting in Terminator 3: Rise of the Machines war und wie seltsam es sich anfühlt, dass die Figur John Connor plötzlich von Nick Stahl anstelle von T2-Darsteller Ed Furlong gespielt wird. Es fühlte sich damals absurd an und heute noch absurder, wenn wir uns diese viel geschmähte Fortsetzung ansehen.

Während eines kürzlichen Interviews im Podcast Inside of You von Smallville-Star Michael Rosenbaum enthüllte Furlong, dass er für die Rolle unterschrieben hatte und fast 50 Millionen Dollar als Entschädigung für seine Leistung in Terminator 3 erhalten sollte, aber die Rolle verlor, weil er den Job mit so vielen Drogen feierte, dass er eine Überdosis Kokain nahm und im Krankenhaus landete.

"Ich erinnere mich, dass es buchstäblich ein süßer Deal war, es war der beste Deal, den ich je in meinem Leben bekommen hatte. Es war wie eine Menge Geld. Millionen, ja Millionen. Und so viel Geld hatte ich noch nie verdient. Also rief ich meine Freunde an und sagte: 'Leute, ich habe gerade den verdammt geilen Vertrag unterschrieben. Wir gehen in den Club. Wir werden einen Haufen Schläge abbekommen, und wir werden verdammt noch mal, das war's! Das ist das Ende, Mann! Wir werden es verdammt noch mal tun. Die Leute stehen um mich herum. Mein Kumpel weint, er hält mich im Arm und ich frage mich: 'Was ist passiert?' Und er ist wie ein Kerl, der mit OD'd zu tun hat. Und ich sagte: 'Ich habe nicht OD, wovon redest du!? "