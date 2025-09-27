Edward Berger immer noch heiß darauf, einen neuen Bourne-Film zu inszenieren

Es ist nun schon einige Jahre her, dass wir das letzte Mal etwas über Berger und seine Gespräche mit den Rechteinhabern über einen neuen Bourne-Film gehört haben. Doch trotz der Zeit, die vergangen ist, ist der Regisseur von "Conclave and All Quiet on the Western Front" immer noch sehr daran interessiert, einen neuen Film mit dem hartgesottenen Agenten zu übernehmen – vorausgesetzt, die Umstände stimmen.

In einem Interview mit Empire sagte Berger, dass er "es gerne machen würde", betonte aber, dass alles von einem Drehbuch abhängt, das Matt Damon etwas Neues bringt - etwas, das noch nicht von Paul Greengrass oder früheren Regisseuren erforscht wurde. Berger ist sich natürlich des Vermächtnisses der Bourne-Reihe und der hohen Erwartungen, die mit dem Namen verbunden sind, bewusst: "Man will keinen Film machen, bei dem die Leute sagen: 'Ah, der ist nicht so gut wie die anderen'", sagte er.

Die Rechte an Bourne liegen derzeit bei Universal, das zuvor erklärt hat, dass es hofft, das Universum mit "aufregenden neuen Geschichten für ein globales Publikum" weiter zu erweitern. Nun bleibt abzuwarten, ob Matt Damon bereit ist, die Rolle wieder aufzunehmen, ob das Franchise komplett neu aufgelegt wird oder ob Berger überhaupt die Chance bekommt, das Ruder zu übernehmen.