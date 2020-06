Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition (Konsole)

You're watching Werben

Edna bricht aus gehört weiterhin zu den schönsten und lustigsten Geschichten über das Erwachsenwerden.

Edna erlangt in einer Gummizelle wieder ihr Bewusstsein, kann sich jedoch an nichts erinnern. Zum Glück ist sie nicht allein, denn an ihrer Seite ist ihr bester Freund Harvey, ein blauer Plüschhase. Wie sie dort hingekommen ist, erzählt Jan Müller-Michaelis alias Poki in einer wunderschönen, berührenden Geschichte. Denn jede Wahrheit hat immer mindestens zwei Seiten. Und manchmal ist die Insassin einer Irrenanstalt weniger verrückt als die Gesellschaft, in der sie leben muss.

In der Erzählung über Ednas Ausbruch ergreift der Erzähler nicht Partei, sondern zeigt uns die bisweilen extremen Positionen auf und überlässt uns die Antwort. Aus diesem Grund gibt es auch kein klassisches glückliches Ende, sondern nur zwei definitiv nicht zufriedenstellende Möglichkeiten. Eine eindeutige Antwort für sich selbst konnte Poki erst Jahre später in der Deponia-Reihe finden. Ein Teil seines Publikums hingegen hängt weiterhin an Harveys weichen Frottee-Lippen. Doch den roten Faden in den Werken werden sie irgendwann erkennen - und dann hoffentlich ihre eigene Antwort finden.

Es ist ein kreatives Feuerwerk mit vielen verrückten Möglichkeiten, die uns immer wieder zum Lachen bringen.

Die Anniversary-Edition zum zehnjährigen Jubiläum vereinfacht die Steuerung für einen Controller und passt die Grafiken zeitgemäß an, ohne den Stil wesentlich zu verändern. Mit an Bord ist außerdem ein Classic-Modus, der die zarten optischen Anpassungen verdeutlicht. Schon damals war Edna bricht aus nicht auf der Höhe seiner Zeit. Etwas altbacken wirkt die Technik daher immer noch. Dass es speziell für die Switch keine optionale Touch-Steuerung gibt, ist schade, weil es dem Original mit Maussteuerung noch am nächsten gekommen wäre.

Doch das Erstlingswerk von Poki und Daedalic Entertainment hatte schon damals einen ganz eigenen Charme. Und genau der zieht uns heute noch immer in seinen Bann. Es ist ein kreatives Feuerwerk mit vielen verrückten Möglichkeiten, die uns immer wieder zum Lachen bringen. Wer klassische Adventures mag, wird sich mit diesem Spiel neu darin verlieben. Mich persönlich haben manche Rätselketten ein wenig frustriert.

Doch Edna bricht aus gehört weiterhin zu den schönsten und lustigsten Geschichten über das Erwachsenwerden, die wir uns als Freunde interaktiver Unterhaltung wünschen können. Was für unsere Eltern irgendwann Pippi Langstrumpf und Alfons Zitterbacke waren, sind für uns Edna und Harvey - leuchtendes Vorbild und irgendwie auch mahnendes Beispiel zugleich.

You're watching Werben