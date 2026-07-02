Edmund McMillen, Mitbegründer von The Binding of Isaac und Mewgenics, hat versprochen, alle seine Spiele so lange wie möglich auf physischen Medien zu veröffentlichen

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Der 1. Juli 2026 wird wahrscheinlich in die Videospielgeschichte eingehen als der Tag, an dem das Ende physischer Medien in der Branche erklärt wurde, obwohl es noch Hoffnung für kleinere Plattformen wie Evercade und vor allem Nintendo und dessen Cartridges gibt. Seit Sony angekündigt hat, ab Januar 2028 (ein Datum, an dem auch die PS6 erscheinen wird) die Produktion von PlayStation-Spielediscs einzustellen, haben Hunderte von Geschäften, Einzelhandelsketten, Nutzern und Entwicklern ihre Ablehnung und Bedauerung über eine Entscheidung zum Ausdruck gebracht, die eine Branche auslöschen könnte, die Zehntausende von Arbeitsplätzen unterstützt, die von diesem Format abhängen.

Zu den Entwicklern, die sich gegen diesen Schritt ausgesprochen haben, gehört Edmund McMillen, der The Binding of Isaac (ein Spiel, das derzeit eines der meistgespielten Spiele auf Steam ist) und dessen Fortsetzungen bei Nicalis mitentwickelt hat und kürzlich Mewgenics zusammen mit Tyler Glaiel veröffentlicht hat. Der Schöpfer hat auf X einen Thread veröffentlicht, in dem er versprochen hat, dass er so lange wie möglich alle seine Spiele physisch veröffentlichen und diese Idee weiterhin unterstützen möchte, wobei er darauf hinweist, dass mittlere und kleine Publisher nun die Verantwortung dafür haben, physische Editionen zu schaffen, die liebevoller gestaltet und von höherem Standard als die aktuellen sind.

"Ich sammle physische Medien und werde immer einen Weg finden, meine Spiele physisch zu veröffentlichen.

Tatsache ist: Wenn die Mainstream-Verlage aufhören, werden unabhängige Boutique-Verlage weiterhin Sammlerausgaben produzieren, die ohnehin viel besser sind.

Bis die Next-Gen-Konsolen nur noch digital sind... "

Außerdem hat Edmund ein Bild gepostet, auf dem er vor (einem Teil von) seiner Videospielsammlung steht, was wirklich beeindruckend aussieht.

Glauben Sie, dass McMillens Vorschlag, sich auf kleinere Verlage zu verlassen, um das physische Format am Leben zu erhalten, ausreichen wird?