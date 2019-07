Editionsspezifische Trainer für Pokémon Schild/Schwert bestätigt

Gestern haben wir einen neuen Trailer zu Pokémon Schild/Schwert bekommen, seitdem sind weitere Informationen zur achten Pokémon-Generation aufgetaucht. Nintendo hat uns zum Beispiel die Gigadynamaximierung vorgestellt, die bereits im neuesten Video zu sehen ist. Hinter diesem ungelenken Begriff verbirgt sich eine noch besondere Kampfform der dynamaximierten Pokémon, die noch einmal stärker und größer werden, gleichzeitig aber auch eine einzigartige Attacke bekommen. Welche Pokémon in diese höchst Kampfstufe aufsteigen bestimmt Game Freak selbst, aufgrund des zusätzlichen Animationsaufwands werden diese Form zum Start sicher nicht allzu viele Kreaturen unterstützen (vermuten wir jedenfalls).

Wie erwartet hat Game Freak in der deutschen Version die Namen der beiden Pokémon-Trainer für Kampf- und Geist-Typen angepasst, zu denen es ebenfalls spannende Informationen gibt. Die Kampf--Pokémon-Expertin Saida wird nämlich nur in Pokémon Schwert bereitstehen, während der Geist-Arena mit dem Geister-Trainer Nio nur in Pokémon Schild spielbar ist. Die Wahl der Edition entscheidet also auch darüber, welche Level wir spielen dürfen.

Zu Vorbestellungen hat Game Freak ebenfalls ein Wort verloren, denn frühe Käufer erhalten Zugangscodes für Pokémon, die in ihrer jeweiligen Edition nicht auf normalem Wege verfügbar sind. Spieler von Pokémon Schwert dürfen auf diesem Wege an ein Larvitar gelangen, während Trainer in Pokémon Schild über die Vorbestellungen ein Miniras fangen dürfen. Diese Vorbestellungs-Items sind Verbrauchsgegenstände und lassen sich nur ein einziges Mal einsetzen.

In Pokémon Schild/Schwert müssen wir acht Arena-Challenges absolvieren, um uns in der Pokémon-Liga dem Champ zu stellen. Dieses Turnier findet laut Pressemitteilung einmal im Jahr statt und wird - wie wir bereits wissen - im Fernsehen (der Spiele) übertragen. Die beiden Pokémon-Spiele erscheinen am 15. November exklusiv auf der Nintendo Switch.