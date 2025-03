Edge of Memories präsentiert seine erste vollständige Spielliste

HQ

Erst kürzlich haben wir über die Ankündigung von Edge of Memories berichtet, einem kommenden Action-JRPG, das von dem französischen Studio entwickelt wird, das Edge of Eternity, Midgar Studio entwickelt hat. Jetzt, als Teil des Nacon Connect Showcase, haben wir gerade einen weiteren Blick auf das Spiel geworfen, diesmal in Form eines längeren Gameplay-Trailers.

In den neuen Aufnahmen sehen wir die Echtzeitkämpfe in Aktion und die verschiedenen Kombos, die die Charaktere in der Hitze des Gefechts aneinanderreihen können. Darüber hinaus treffen wir viele der Gefährten des Spiels und bekommen einen weiteren Vorgeschmack auf die breitere und lebendige Welt, die von JRPGs vergangener Zeiten inspiriert ist.

Edge of Memories wird zwar hauptsächlich von einem französischen Team entwickelt, hat aber auch einige japanische Legenden in seinem Team. Chrono Komponist Yasunori Mitsuda, Tales of und Nier Autor Sawako Natori, Xenoblade Künstler Raita Kazama und die englische Sängerin Emi Evans (bekannt für ihre Arbeit an der Nier -Serie) sind alle an dem Projekt beteiligt und bringen ihr Know-how bei der Arbeit an verschiedenen geschichtsträchtigen JRPG-Serien in dieses Spiel ein.

Den neuen Trailer zu Edge of Memories könnt ihr unten sehen. Wenn das Spiel auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, ist es immer noch für ein Herbstdebüt geplant.