Edgar Wright glaubt nicht, dass es noch mehr Geschichten für eine Fortsetzung von Shaun of the Dead zu erzählen gibt

Shaun of the Dead und die Cornetto Trilogy -Filme sind beliebte Projekte, aber sie sind auch nur eigenständige Geschichten, die sich nicht zu sinnvollen Nachfolgern entwickelt haben. In einer Welt unzähliger Fortsetzungen und aufeinanderfolgender Projekte sind sie in dieser Hinsicht ziemlich einzigartig, und das ist das Design von Regisseur Edgar Wright.

Im Gespräch mit Polygon verriet Wright kürzlich, warum er noch nie einen Shaun of the Dead -Nachfolger für einen solchen in Betracht gezogen hat.

"Wir waren nicht wirklich daran interessiert, weil wir nicht dachten, dass es noch eine Geschichte zu erzählen gab. Es gibt viele Franchises, bei denen die Fortsetzungen nicht wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen, weil die gesamte Geschichte im ersten Film erzählt wurde. Wenn ein Charakter eine massive Veränderung durchgemacht hat, ist es sehr schwierig, einen zweiten Teil zu bekommen. Shaun of the Dead lässt ihn am Ende des Films von einer Art traurigem Sack zu einem Helden werden. Es ist also sehr schwierig, den nächsten Film zu starten, wenn es keinen offensichtlichen Handlungsbogen gibt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass es ein einmaliges Ergebnis war."

Das soll nicht heißen, dass nicht jemand versuchen wird, die Geschichte weiterzuführen oder das Universum zu erweitern, aber es scheint sehr klar zu sein, dass Wright und seine Hauptdarsteller Simon Pegg und Nick Frost nicht für noch mehr Wahnsinn in der Zombie-Apokalypse zurückkehren werden.