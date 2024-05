Edgar Wright führt Regie bei Barbarella-Reboot mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle

HQ

Edgar Wright ist in Gesprächen, um einen neuen Barbarella-Film mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle zu inszenieren, während Jane Goldman und Honey Ross Gespräche führen, um das Drehbuch zu schreiben. Damit setzt sich Sweeneys Erfolgsserie als eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods fort.

Die Zeitpläne von Sweeney und Wright sehen beide ziemlich eng aus, daher berichtet Deadline, dass der Film weder für den Regisseur noch für den Schauspieler der nächste sein wird, wenn dieses Projekt auf den Weg gebracht werden kann. Über diesen Film ist nicht viel bekannt, aber das Original von 1968 bleibt als Kultklassiker in Erinnerung.

In der Handlung des Originals geht es um Jane Fonda, eine Astronautin aus dem 41. Jahrhundert, die einen bösen Wissenschaftler davon abhalten will, das Böse in die Galaxie zurückzubringen. Es hat eine Menge Campy-Spaß und so können wir uns vorstellen, dass Edgar Wrights Stil genau hineinpasst. Schauen Sie sich den Trailer des Originals unten an.