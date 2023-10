Edgar Wright erklärt, warum er die Möglichkeit, bei Gambit Regie zu führen, abgelehnt hat

HQ

Es sah einmal so aus, als wäre Edgar Wright der Mann, der Ant-Man in das Marvel Cinematic Universe einführte. Wie wir alle wissen, ist das nicht passiert, aber Wright ist ausgestiegen, weil er keine Schachfigur in Marvels Welt sein wollte und die volle Kontrolle über die Geschichte haben wollte. Kurz darauf wurde ihm angeboten, Gambit mit Channing Tatum in der Hauptrolle beizutreten, aber dieses Mal wurde er überhaupt nicht angezogen. Im Interview mit Slashfilm verrät er uns nun, warum.

"Gambit war kein Charakter, den ich allzu gut kannte. Er erschien nach meiner Zeit, als ich Marvels las, ungefähr 1985, 1990 oder so. Er war keiner, über den ich viel wusste und den ich nicht wirklich gelesen hatte, als ich aufwuchs, also fühlte es sich an, als wäre es der Traumjob von jemand anderem. Vielleicht bedeutet er den Leuten, die die Zeichentrickserie gesehen haben, mehr? Und das war nach meiner Zeit."

Inzwischen ist Gambit völlig verschwunden, nachdem es jahrelang in der Schwebe war. Es gibt jedoch Gerüchte, dass Channing Tatum als Charakter im kommenden Deadpool 3 erscheinen wird. Ob diese Gerüchte wahr sind oder nicht, sei dahingestellt, aber schön wäre es trotzdem gewesen.