Edgar Wright, Denis Villeneuve, Edward Berger und andere werden als Regisseur des nächsten Bond-Films gehandelt

Während die größte Frage, die sich um die Zukunft von James Bond dreht, ist, wer den weltberühmten Spion spielen wird, gibt es auch das Rätsel, wer diese neue Ära von Bond inszenieren wird.

Einem Bericht von Puck News zufolge werden fünf Regisseure für den nächsten Film der Franchise in Betracht gezogen. Den Anfang macht Denis Villeneuve, ein Mann, der in letzter Zeit vor allem für die Sci-Fi-Epen von Dune bekannt ist, aber auch seinen gerechten Anteil an bodenständigen Thrillern gemacht hat, darunter den beliebten Sicario.

All Quiet on the Western Front und Edward Berger von Conclave sind ebenfalls im Rennen, neben Paddington und Wonkas Paul King (also ein Bond-Musical?). Edgar Wright macht anscheinend auch Lobbyarbeit für die Position, und Jonathan Nolan von Westworld und Fallout wird ebenfalls in Betracht gezogen.

Alle Namen auf dieser Liste sind für sich genommen schon beeindruckend, und wir müssen sehen, wie Amazon entscheidet, wer die neueste Ära von Bond einläuten wird. Wen von den fünf oben aufgeführten Regisseuren würden Sie gerne auf dem Stuhl von Bond sehen?