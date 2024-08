HQ

Wenn es um Plattformer geht, denken diejenigen von uns, die nicht tief in das Genre eingetaucht sind, normalerweise an den springenden Klempner. Als Gelegenheitsspieler hatte ich die Gelegenheit, andere Titel auszuprobieren, die mich fasziniert haben, wie Super Meat Boy, Fez und Braid, jeder mit seiner eigenen einzigartigen Mischung aus Herausforderungen und Kreativität. Obwohl ich mich nicht als Experten auf diesem Gebiet betrachte, habe ich immer das Können und die Präzision geschätzt, die diese Spiele erfordern, um ihre Mechanik zu beherrschen.

In den letzten Wochen habe ich Eden Genesis auf Steam genossen (verfügbar ab dem 6. August 2024 auf PC, Xbox und PlayStation und nächsten Monat auf der Switch), die vierte und neueste Kreation von Aeternum Game Studios, bekannt für Titel wie Aeterna Noctis. Und was soll ich sagen? Nun, wenn du den ersten der beiden Sonic-Filme gesehen hast, erinnerst du dich wahrscheinlich an die Szene, in der der blaue Igel Dr. Eggmans Raketen ausweicht, ohne ins Schwitzen zu geraten. Okay, Eden Genesis gab mir das Gefühl, als würde Dr. Eggman Raketen auf mich abfeuern, und als wäre ich kein Igel, der ihnen ausweichen kann, ohne ins Schwitzen zu geraten, sondern eher ein gelähmter Elefant, der versucht, auf einem Minenfeld zu steppen.

HQ

Von Anfang an besticht Eden Genesis durch seine Cyberpunk-Ästhetik und eine faszinierende Erzählung, die dich in die Gedanken von Leah, der Protagonistin, eintauchen lässt. Die Geschichte dreht sich um die Wiederherstellung von Erinnerungsfragmenten in einer Umgebung, die das Organische mit dem Digitalen verbindet und eine einzigartige Atmosphäre voller Anspielungen auf Filme, Fernsehsendungen und andere Videospiele schafft. Das Setting fühlt sich an wie eine Mischung aus allem, von Blade Runner über Akira bis hin zu Ghost in the Shell – und so viel mehr. Es gibt so viele Anspielungen, dass es unmöglich ist, sie alle zu erwähnen, und der Versuch, sie zu entschlüsseln, fühlte sich wie ein integraler Bestandteil der faszinierenden Erzählung des Spiels an. Und lasst mich euch sagen, obwohl das Gameplay eine Priorität ist, ist die Geschichte fesselnd genug, um euch neugierig zu machen, wie alles endet.

Werbung:

Wenn es um das Spielerlebnis geht, stellt Eden Genesis eine große Herausforderung dar, insbesondere wenn Sie mit einer Tastatur spielen. Das Springen zwischen Plattformen, das Laufen an Wänden entlang, das Ausweichen von Hindernissen und das Aufrechterhalten von Kombos erfordert Geschicklichkeit und Präzision. Ich war in einigen Teilen des Spiels ziemlich frustriert, vor allem am Anfang, als ich die Steuerung noch nicht gemeistert hatte und immer wieder scheiterte. Es hat mich oft dazu gebracht, mir die Haare auszureißen und Dinge in Frage zu stellen wie... Was ist der Sinn des Lebens? Oder... Warum sieht die Tastaturversion so aus, als wäre sie für einen Machamp konzipiert worden und nicht für einen durchschnittlichen Menschen mit zwei Händen und fünf Fingern an jedem? Aber wenn man das beiseite lässt, kann man es viel mehr genießen, wenn man sich daran gewöhnt hat (oder wenn einem die Frustration zu schaffen macht und man zu einem Controller wechselt, was ich für ein optimales Erlebnis sehr empfehle). Der Schwierigkeitsgrad ist so eingestellt, dass er eine ständige Herausforderung bietet, ähnlich wie bei anderen Plattformern, die die Fähigkeiten des Spielers auf die Probe stellen, ohne die Zufriedenheit mit dem Erfolg zu beeinträchtigen.

Das Leveldesign ist ein weiterer herausragender Aspekt. Die Karten sind visuell atemberaubend, mit einer Ästhetik, die futuristische und natürliche Elemente nahtlos miteinander verbindet. Die visuelle Klarheit bei Hochgeschwindigkeitssequenzen ist bemerkenswert, was entscheidend ist, um die Action flüssig und das Spielerlebnis fesselnd zu halten. In Bezug auf die Leistung ist die Optimierung einwandfrei – keine Störungen, keine Bugs und extrem schnelle, fast nicht vorhandene Ladezeiten. Dies ist wichtig, um das Eintauchen in ein Spiel aufrechtzuerhalten, in dem jede Bewegung zählt.

Eden Genesis ist ein umfangreiches Spiel, speziell für Spieler, die auf jeder Karte die S+-Bewertung erreichen wollen. Dies erhöht den Wiederspielwert erheblich. Es stellt sicher, dass das Spiel unzählige Stunden Spaß (und Frustration) bietet. Vielleicht möchtest du mit Aeterna Noctis beginnen, um dich an die Plattform-Mechanik zu gewöhnen. Ich glaube, das Meistern von Eden Genesis erfordert ein beträchtliches Maß an Geschicklichkeit, was es zu einem Spiel für diejenigen macht, die es genießen, ihre Grenzen zu überschreiten.

Werbung:

Als ich mit Eden Genesis anfing, schien es ein anständiges Spiel zu sein, mehr nicht. Aber als ich Fortschritte machte und mich an die Steuerung gewöhnte, wuchs es mir immer mehr ans Herz. Es ist nicht perfekt, aber es ist definitiv ein Spiel, das es wert ist, gespielt zu werden. Ich denke, es ist sehr wichtig, sich an die Steuerung zu gewöhnen. Dies ist kein Spiel für jedermann; Je mehr Zeit Sie investieren, desto geschickter werden Sie und desto angenehmer wird die Erfahrung. Und dann wird es Sie fesseln. Trotzdem würde ich empfehlen, in kurzen Sitzungen zu spielen, um Frustration zu vermeiden, es sei denn, Sie haben einen Psychologen, der Ihnen eine Flare-Rate berechnet. In diesem Fall sollten Sie sich auf ein paar zusätzliche Stunden gefasst machen! Entweder das, oder wenn du eine masochistische Ader hast. Dann mach weiter, dieses Spiel ist für dich.

Und zu guter Letzt: die Musik, die Soundeffekte und die vollständig vertonten Zwischensequenzen. Alle sind hervorragend gemacht, und von der ersten Sequenz an wird deutlich, wie gut das Audiodesign gemacht wurde. In dieser Hinsicht gibt es nichts zu kritisieren.

Das war's also: Eden Genesis verspricht, ein herausragender Titel im Genre der Präzisionsplattformer zu werden. Mit einer fesselnden Erzählung, einer soliden Leistung und Herausforderungen, die selbst die erfahrensten Spieler auf die Probe stellen, hat dieses Spiel das Potenzial, ein immersives und lohnendes Erlebnis für diejenigen zu werden, die eine echte Herausforderung suchen. Wenn Sie eine Leidenschaft für Spiele haben, die Geschicklichkeit und Ausdauer belohnen, ist es definitiv einen Versuch wert.