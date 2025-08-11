HQ

In der texanischen Kleinstadt Eddington herrscht eine politische Pattsituation zwischen dem inkompetenten Sheriff (Joaquin Phoenix) und dem großspurigen neuen Bürgermeister (Pedro Pascal). Der Sheriff fühlt sich sowohl von den Coronavirus-Beschränkungen als auch von der schikanösen Haltung des Bürgermeisters erstickt. Sein Thron als Beschützer von Eddington ist eindeutig bedroht, und er nominiert sich selbst als Kandidat für die nächste Bürgermeisterwahl. Aber da es sich um einen Film von Ari Aster handelt, laufen die Dinge nicht wie geplant, und was als kleine Rivalität beginnt, verwandelt sich bald in eine höllische Spirale verheerender Folgen...

Nach der emotional anstrengenden Lobotomie, die Beau Is Afraid war, fühlt sich Asters neuer Film ein bisschen wie eine Entschuldigung an alle an, die von dem umstrittenen Beau abgeschreckt wurden, eine Versicherung, dass dieser Film nicht völlig übertreiben wird. Eher nur ein bisschen. Aber für einen Film, der mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, fühlt er sich immer noch wie ein Aster-Film an, wenn es um den kalten Schweiß und die Nervosität geht, die er hervorruft. Alles, von den ominösen langsamen Schwenks bis hin zur angsterfüllten Stille, ist da, nur mit Krankenhausmasken und Wüstensand bedeckt. Die Atmosphäre ist voller Angst und Verzweiflung und hält den Zuschauer ständig in Atem und wartet darauf, dass etwas viel Schlimmeres um die Ecke kommt. Allein den murmelnden, obdachlosen Mann zu sehen, der die meiste Zeit des Films im Hintergrund herumschlurft, reicht aus, um einen ängstlich zu machen.

Der Wettstreit zwischen Phoenix und Pascals Charakteren ist fesselnd...

In vielerlei Hinsicht fühlt sich Asters moderner Western-Thriller wegen der Pandemie und allem, was sie mit sich bringt, veraltet an, aber in vielerlei Hinsicht ist er auch relevanter denn je und dient als eine Art Zeitkapsel, um den Moment festzuhalten, in dem die Vereinigten Staaten zusammenbrachen. Wir spüren immer noch die gespaltene Politik, die Dominanz von Verschwörungstheorien und die enge Blase, die die sozialen Medien seit der Pandemie geschaffen haben, und der Mangel an Kommunikation und Empathie wird zu einem zentralen Thema in Eddington. Diese manische Selbstüberzeugung und der bedeutungslose Kulturkampf, der sich wie ein Lauffeuer ausbreitet, finden auch ihren Weg in die Charaktere und führen zu einigen wirklich lustigen Szenen mit gelangweilten, wachen Jugendlichen und mehreren Interaktionen, in denen Phoenix als erbärmlicher Kleinstadt-Sheriff glänzen darf.

Eddington fühlt sich ein wenig zu lang für sich selbst an, wobei Aster nur den Albtraum-Treibstoff auf den letzten langwierigen Akt sprüht, der auch eine wirklich wilde Western-Verfolgungsjagd bietet. Das ist ziemlich mild für einen Aster-Film, aber das macht ihn nicht weniger atmosphärisch. Eddington ist eine sehr gut geölte Tragödie, die in praktisch jeder Hinsicht vor Satire und Dunkelheit trieft, was durch die durchweg phänomenale Darstellung von Phoenix und Asters entzückenden Zynismus noch verstärkt wird, der das i-Tüpfelchen in einem ohnehin schon dichten Neo-Western ist.