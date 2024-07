Eddie Redmayne spielt einen Attentäter in The Day of the Jackal

Wenn Sie in letzter Zeit nach einer actiongeladenen TV-Serie gesehnt haben, die Sie bestaunen können, dann haben Sky und Peacock vielleicht genau die Lösung für Sie. Bekannt als The Day of the Jackal, ist dies eine TV-Adaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1973, in dem Eddie Redmayne einen schwer fassbaren Auftragskiller spielt, der als Jackal bekannt ist und sich auf der Beobachtungsliste der Geheimdienste auf der ganzen Welt wiederfindet.

Die Serie soll im November dieses Jahres am 7. September debütieren und Lashana Lynch in einer Hauptrolle eines britischen Geheimdienstagenten spielen, der mit der Jagd auf Redmaynes Mörder beauftragt ist. Mit einer vielversprechenden Prämisse können Sie sich den Trailer zu The Day of the Jackal und seine Zusammenfassung unten ansehen.

Inhalt: "Ein unvergleichlicher und schwer fassbarer Einzeltäter, der Schakal, (Eddie Redmayne), verdient seinen Lebensunterhalt damit, Anschläge für die höchste Bezahlung auszuführen. Doch nach seiner letzten Tötung findet er seinen Ebenbürtigen in einem hartnäckigen britischen Geheimdienstoffizier (Lashana Lynch), der sich in einer spannenden Katz-und-Maus-Verfolgungsjagd quer durch Europa auf die Jagd nach dem Schakal macht und dabei Zerstörung hinterlässt."