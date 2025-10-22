Eddie Murphy wird in neuer Netflix-Doku real

Eddiie Murphy ist zurück. Aber dieses Mal löst er keine Verbrechen in Hollywood auf oder legt sich mit Shrek an. Nein, dieses Mal wird er echt und spricht offen über seine lange und illustre Karriere. Sowie ausgewählte Teile über sein Privatleben und seine Familie. In "Being Eddie " werden wir eine andere Seite des magnetischen Sterns sehen, während er über seine Reise spricht. Von den bescheidenen Anfängen als Stand-up-Star im Teenageralter bis hin zu Saturday Night Live und den Höhen Hollywoods.

Neben Murphy selbst werden wir auch einige Gastauftritte von Chris Rock, Jamie Foxx und Kevin Hart zu sehen bekommen. Der nicht nur über Murphy "das Phänomen" spricht, sondern auch darüber, wie die Ikone ihre eigenen Karrieren sowie die moderne Comedy beeinflusst und geformt hat.

Being Eddie feiert am 12. November Premiere auf Netflix und Sie können sich den Trailer ansehen und die Zusammenfassung unten lesen.

Es gibt nur einen Eddie Murphy. Mit 17 trat er bereits als Stand-up-Künstler in New Yorker Clubs auf und trat ein Jahr später direkt nach der Highschool bei Saturday Night Live auf. Vom Beverly Hills Cop bis zum verrückten Professor, von Dr. Dolittle bis zum Esel hat Murphy alles gemacht und es besser gemacht als jeder andere. Seit fast 50 Jahren beherrscht er die Komödie, den Film und den Ruhm selbst, ohne jemals seine Mitte zu verlieren.