Eddie Murphy verrät, warum er endlich Beverly Hills Cop 4 macht

Eddie Murphy ist vor langer Zeit vor allem für familienfreundliche Komödien bekannt, aber so begann er seine Karriere sicherlich nicht. Murphy war ein R-Rated- und messerscharfer Komiker, der in den 80er Jahren einer der größten Stars war. Die beliebteste und ikonischste seiner vielen Rollen ist wahrscheinlich als der kluge und straßenkluge Detective Axel Foley in Beverly Hills Cop.

Die ersten beiden Filme (von 1984 und 1987) gelten als Klassiker und wurden von Jerry Bruckheimer produziert, während der dritte (von 1994) als der schwächste der Gruppe gilt, wobei Bruckheimer nicht beteiligt war. Seit 20 Jahren gibt es Gerüchte, dass ein vierter Film gemacht werden würde, aber bisher wurde nichts materialisiert, bis vor einigen Jahren bestätigt wurde, dass Netflix es machen würde.

Was hat Eddie Murphy dieses Mal dazu gebracht, seine Meinung zu ändern? Nun, es stellt sich heraus, dass Jerry Bruckheimers Beteiligung viel damit zu tun hatte:

"Jerry Bruckheimer, der ursprüngliche Produzent. Als er sich engagierte und mit der Entwicklung des Drehbuchs begann, wusste er, was Beverly Hills Cop sein sollte. Als er sich wieder engagierte, fing alles an, zusammenzukommen. Weil wir es jahrelang versucht haben, vielleicht 10, 12 Jahre, und ich muss fünf oder sechs verschiedene Drehbücher gelesen haben, und es war nie richtig. Das Studio sagte: 'Lass uns gehen. Hier ist es." Es war wie: 'Es ist einfach nicht es.' Jerry Bruckheimer stieg wieder ein, und er kennt sein s-t, und er hat es zusammengefügt. Er hat [Top Gun: Maverick] erst letztes Jahr gemacht, und Bad Boys ist Jerry Bruckheimer. Wir haben also das gleiche Gehirn hinter Beverly Hills Cop, und er hat alle Teile an Ort und Stelle gesetzt, die für uns erforderlich waren, um einen großartigen Film zu machen. Und ich freue mich darauf, dass die Leute es sehen."

Neben Murphy werden sowohl Richter Reinhold als auch John Ashton als Detective Billy Rosewood und Sergeant John Taggart zurückkehren, so dass zumindest alle Hauptkomponenten hier sind. Freuen Sie sich auf die Rückkehr von Axel Foley im Laufe dieses Jahres?

Danke Collider