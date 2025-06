Eddie Murphy und Pete Davidson geraten in "The Pickup" in einen Hinterhalt von Kriminellen

Die Renaissance von Eddie Murphy ist noch in vollem Gange. Nach Auftritten in Filmen wie einem vierten Beverly Hills Cop hat sich der berühmte Comedy-Schauspieler auch mit der Streaming-Plattform Prime Video von Amazon verbündet, so sehr, dass wir in den letzten Jahren eine Coming to America -Fortsetzung hatten, einen Weihnachtsfilm namens Candy Cane Lane, und jetzt können wir uns diesen August auch auf eine Action-Krimi-Komödie freuen.

Dieser Film ist unter dem Namen The Pickup bekannt, und in ihm lernen wir Murphys Figur Russell kennen, einen gepanzerten Lastwagenfahrer, der an seinem letzten Tag vor seiner Pensionierung sich und seinen Beifahrer, Pete Davidsons Travis, in einem Raubüberfall wiederfindet. Die beiden werden von Keke Palmers Berufsverbrecherin Zoe, die auch eine romantische Verbindung zu Travis hat, in einen Hinterhalt gelockt und gezwungen, Banken auszurauben... Ja, es wird chaotisch in dieser chaotischen und wilden Komödie.

The Pickup soll am Prime Video in etwa zwei Monaten erscheinen, der Premierentermin ist für den 6. August angesetzt. Den Trailer zum Film könnt ihr unten sehen, und was die offizielle Synopsis betrifft, so könnt ihr diese Informationen auch unten sehen.

"In The Pickup nimmt eine routinemäßige Bargeldabholung eine wilde Wendung, als zwei ungleiche gepanzerte Lastwagenfahrer, Russell (Eddie Murphy) und Travis (Pete Davidson), von skrupellosen Kriminellen überfallen werden, die von einem gerissenen Drahtzieher, Zoe (Keke Palmer), angeführt werden, mit Plänen, die weit über die Geldfracht hinausgehen. Während sich um sie herum Chaos ausbreitet, muss das ungleiche Duo mit hochriskanten Gefahren, gegensätzlichen Persönlichkeiten und einem sehr schlechten Tag umgehen, der immer schlimmer wird."