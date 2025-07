Eddie Murphy spielt Inspektor Clouseau im neuen Pink Panther

HQ

Vom Hollywood-Polizisten zum klassischen Detektiv hat Eddie Murphy verraten, dass er in die Fußstapfen (oder besser gesagt, in den übergroßen Trenchcoat) des legendär tollpatschigen (aber vielleicht brillanten?) Inspektor Clouseau in einem brandneuen Pink Panther-Film. Die Ankündigung kam in typisch lässiger Murphy-Manier, wie er in einem Interview einfach sagte:

"Ja, ich bin der neue Clouseau."

Abhängig von deinem Alter erinnerst du dich vielleicht daran, dass die Rolle von Peter Sellers erfunden wurde, gefolgt von Steve Martin Jahre später in einem lauwarmen Reboot von 2006. Jetzt ist Murphy an der Reihe, den stümperhaften französischen Detektiv zu kanalisieren und vielleicht eine neue kulturelle Wendung hinzuzufügen. Franzose muss er sein, stimmt Murphy zu, aber er hat ein paar Ideen:

"Nun, er muss Franzose sein, aber er könnte auch Haitianer sein. Er ist auf jeden Fall schwarz, ganz sicher."

Ob dieser Neustart seinem Vermächtnis gerecht wird, sei dahingestellt, denn es ist keine leichte Aufgabe, Sellers zu schlagen. Aber hey, wenn jemand das Zeug zum Ausprobieren hat, dann ist es Eddie Murphy. Mal sehen, was er drauf hat.