Eddie Murphy sagt, dass Shrek 5 nächstes Jahr herauskommt

Für diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten, den brillanten Puss in Boots: The Last Wish zu sehen, endet der Film mit einem kurzen Teaser eines bestimmten weit, weit entfernten Landes, was viele zu der Annahme veranlasst, dass DreamWorks plante, in das Universum von Shrek zurückzukehren, um weitere Abenteuer mit Mike Myers' berühmtem Oger zu erleben. Nun, es scheint, als ob das endlich der Fall sein wird.

Denn in einem Interview mit Collider hat Eddie Murphy (die Stimme von Donkey ) erklärt, dass er derzeit dabei ist, Zeilen für einen neuen Shrek-Film aufzunehmen, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll, und dass dem Film auch ein Donkey -Spin-off-Projekt folgen wird.

"Wir haben vor 4 oder 5 Monaten mit Shrek begonnen. Ich habe das gemacht, ich habe den ersten Akt aufgenommen, und wir werden es dieses Jahr machen, wir werden es fertigstellen. Shrek kommt heraus und Donkey wird seinen eigenen Film haben. Wir werden auch Donkey machen. Also werden wir einen Shrek machen, und wir machen einen Donkey [Film]."

Murphy fuhr fort: "Nein, nicht gleichzeitig. Ich habe mit den Aufnahmen zu Shrek begonnen, ich glaube, es kommt 2025 heraus, und wir machen als nächstes einen Donkey-Film."

Wenn man bedenkt, dass Animationsfilme in letzter Zeit zu den erfolgreichsten an den Kinokassen gehören, wobei Inside Out 2 derzeit die Kinos aufmischt und The Super Mario Bros. Movie einer der Titanen des Jahres 2023 ist, ist es nicht allzu überraschend, dass DreamWorks seine geliebte Fantasy-Serie endlich entstaubt.

Freust du dich auf mehr Shrek?