Eddie Murphy denkt, Donkey verdient einen Spin-off-Film

Am Freitag startet Puss in Boots: The Last Wish in den Kinos und bringt den ikonischen Katzenhelden für seinen zweiten Spin-off-Film zurück, nachdem er erstmals in Shrek 2 vorgestellt wurde. Während der Film von Kritikern und Fans in den Märkten, in denen er bereits debütierte, unglaublich gut aufgenommen wurde, wurde Eddie Murphy kürzlich nach dem Film gefragt und ob er jemals in die Rolle des Donkey zurückkehren würde.

Im Gespräch mit Etalk teilte Murphy mit, dass er einen weiteren Shrek machen würde und dass er die Gelegenheit in "zwei Sekunden" ergreifen würde.

"Ich wäre absolut offen, wenn sie jemals mit einem anderen Shrek kommen würden, ich würde es in zwei Sekunden tun. Ich liebe Donkey. Sie haben Puss in Boots Filme gemacht, ich dachte: 'Sie hätten einen Donkey-Film machen sollen. Donkey ist lustiger als Puss in Boots." [Lacht] Ich liebe Puss in Boots, aber er ist nicht so lustig wie Donkey. [Lacht] Ich würde einen Donkey-Film machen, ich würde einen weiteren Shrek machen, in zwei Sekunden."

Murphy erschien zuletzt in Netflix's You People, aber würdest du ihn gerne wieder als Donkey in einem eigenständigen Spin-off-Film oder einem ganz neuen Shrek sehen?