Eddie Murphy bestätigt: Donkey Spin-off findet statt

Es ist endlich an der Zeit, dass Donkey glänzt, nachdem er über zwei Jahrzehnte in Shreks übelriechendem Schatten verbracht hat. Und ganz ehrlich, ist es nicht an der Zeit? Eddie Murphy, der lange Zeit die Stimme für den übermäßig geschwätzigen Donkey zur Verfügung gestellt hat, hat verraten, dass der bei den Fans beliebte Charakter endlich seinen eigenen Film bekommt. So wie es die stiefeltragende Katze vor Jahren getan hat.

In einem Interview mit ScreenRant teilte Murphy mit, dass die Arbeit an Shrek 5 noch nicht abgeschlossen ist, aber dass die ProduktionDonkey eines Spin-offs diesen Herbst beginnen soll.

"Wir sind immer noch in der Kabine und machen buchstäblich immer noch Shrek. Wir beginnen im September am Donkey, wir machen einen Donkey... wir sind etwa zwei Jahre in Shrek 5."

Er bestätigte auch, dass der Ton und der Stil dem gestiefelten Kater ähneln werden, mit neuen Charakteren und einer eigenständigen, lustigen kleinen Geschichte.

"Donkey wird so sein, wie der gestiefelte Kater seinen eigenen Film hatte... seine Drachenfrau und seine Kinder, die halb Drache, halb Donkey sind. Sie haben diese lustige Geschichte geschrieben."

Wir sind schon aufgeregt. Der gestiefelte Kater war ein Vergnügen, und da Murphy sein eigenes Abenteuer anführt, steht das alles ins Auge.