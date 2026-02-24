Ed Skrein wird Baldur in der God of War -Reihe spielen

HQ

Amazon und PlayStation Productions halten uns seit der Ankündigung, dass Ryan Hurst Kratos spielen wird, ziemlich regelmäßig über die Schauspieler ihrer kommenden God of War Show auf dem Laufenden. Es sind nun zwei Wochen vergangen, seit wir erfahren haben, dass Callum Vinson Atreus spielen wird, was die längste Wartezeit ist, die wir zwischen den Casting-Neuigkeiten zur Serie, die nächstes Jahr Premiere feiern soll. Dann ist es gut, dass das neueste Update ein interessantes ist.

Deadline bestätigt, dass Ed Skrein (Jurassic World Rebirth und Deadpool) Baldur in der God of War -Reihe von Prime Video sein wird. Eine ziemlich faszinierende Wahl, da Skrein im ersten Deadpool-Film Ajax spielte – eine Figur, die keinen Schmerz empfindet. Diejenigen von euch, die 2018 God of War gespielt haben, wissen, dass Baldur in dieser Hinsicht ähnlich ist und noch mehr. Ich werde Jeremy Davies' Stimme aber vermissen.

Was hältst du von dieser Besetzung?