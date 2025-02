Ed Sheerans Straßenmusiker werden von der Polizei in Bengaluru Stunden vor seinem Konzert in der indischen Stadt gestoppt

HQ

Ed Sheeran tritt immer noch regelmäßig auf der Straße und vor großen Konzerthallen auf der ganzen Welt auf. Wir haben das schon unzählige Male gesehen, da der Musiker kleinere Auftritte als Straßenmusiker zu genießen scheint, aber offensichtlich teilen einige lokale Behörden diese Haltung nicht.

Sheeran spielte kürzlich Straßenmusik in der indischen Stadt Bengaluru, als die Polizei auftauchte und ihn aufforderte, anzuhalten und weiterzugehen. Der Musiker wehrte sich und erklärte, er habe die Erlaubnis erhalten, auf diese Weise aufzutreten, aber die Behörden hätten nichts davon gehabt.

Das alles hat der lokale Journalist Aditya Raj Kaul in der Sendung X festgehalten, wo er Sheerans Straßenmusik-Show und die anschließende Tortur mit der Polizei zeigt.

Werbung:

Dies geschah in der Stadt, weil Sheeran später am Abend in einem großen Konzertsaal auftreten sollte, alles im Rahmen seiner The Mathematics Tour, die im Sommer nach Europa zurückkehren wird, bevor sie im September in Deutschland endet.