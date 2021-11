Ed Sheeran singt mit coolem Schiggy in Pokémon Go

HQ

Der Musiker Ed Sheeran bestätigte diese Woche auf Twitter, dass er mit dem AR-Spiel Pokémon Go zusammenarbeiten möchte. Am 22. November wird er sein neues Album "Equals" über die App bewerben, das aufgezeichnete Video können sich die Spieler bis zum 30. November anschauen. Ihr müsst damit rechnen, vom Spiel gesondert über diese Initiative benachrichtigt zu werden. Einige der Songs, die in der speziellen Performance zu sehen sein werden, sind Sheerans Hits "Thinking Out Loud", "Overpass Graffiti" und "Perfect".

Darüber hinaus wird eines der Lieblings-Pokémon des Musikers - Schiggy - während dieser Zeit häufiger in der Wildnis erscheinen. Bei dem Wildfang handelt es sich diesmal um eine besondere Variante, da die Kreatur eine schwarze Sonnenbrille trägt. Wer möchte, der darf seinem Avatar Ausrüstungsgegenstände im Design von Sheerans neuem Album spendieren. Dafür müsst ihr lediglich den folgenden Code hinter diesem Link eingeben: 4SQS6N359Y7NPCUW.