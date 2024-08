Ed Sheeran beteiligt sich an Ipswich Town FC nach dem Aufstieg in die Premier League

HQ

Das Ende des Sommers ist für Fußballfans immer eine Zeit voller Hoffnung und Potenzial, wenn die verschiedenen Regionalligen auf der ganzen Welt wieder beginnen. Für das Vereinigte Königreich ist die Premier League ab heute Abend wieder da und mit diesem Gedanken im Hinterkopf sind drei Teams zurück in der höchsten Liga des Landes und hoffen auf Erfolg.

Eines dieser Teams ist Ipswich Town, das nach über zwei Jahrzehnten Abwesenheit von der Premier League zurück in der ersten Liga ist, und um diesen Moment zu feiern, hat der Verein einen Vertrag mit dem beliebten Musiker Ed Sheeran unterzeichnet und ihn als Minderheitsinvestor an den Verein gebunden.

Die Beteiligung beläuft sich auf nur 1,4 %, ermöglicht Sheeran aber den Zugang zu einer Chefetage im Stadion des Vereins, Portman Road Stadium, die er bereits personalisiert hat. Über die Entscheidung, in Ipswich Town zu investieren, fügt Sheeran hinzu:

"Es ist so eine Freude, ein Fan von Ipswich Town zu sein. Es gibt Höhen und Tiefen, aber im Fußball geht es darum, Höhen und Tiefen zu erleben. Ich bin kein stimmberechtigter Aktionär oder Vorstandsmitglied, das bin nur ich, der etwas Geld in den Verein steckt, den ich liebe, und er erwidert die Geste, also bitte lasst mich nicht mit Unterschriftsvorschlägen oder Taktiken zum Spielen einfallen!"

Werbung:

Ipswich Town bestreiten morgen ihr erstes Spiel gegen Liverpool FC.