Ed Harris kommentiert, ob er in Top Gun 3 auftauchen wird

Obwohl Top Gun: Maverick in den Kinos debütierte und zu einem der größten Filme aller Zeiten wurde, scheint Paramount es wirklich nicht eilig zu haben, einen Nachfolger zu schaffen, einen dritten Teil der Action-Reihe. Kürzlich haben wir über den essentiellen Mangel an Drehbuch-Neuigkeiten für Top Gun 3 berichtet, und jetzt hat sich einer der größeren Namen aus der Fortsetzung dazu geäußert, ob wir sie auch im dritten Teil erwarten sollten oder nicht.

Es ist Ed Harris, von dem wir sprechen, der Schauspieler, der als Rear Admiral Chester "Hammer" Cain in Top Gun: Maverick mitspielte. Er sprach kürzlich mit Joe in einem kurzen Interview, in dem Harris so gut wie bestätigte, dass er im dritten Teil nicht auftauchen wird.

Harris sagte: "Oh, ich bezweifle es. Ja, nein. Ich verstehe nicht, warum sie mich fragen sollten."

Ehrlich gesagt, scheint es so, als würde Harris sich ein bisschen unter Wert verkaufen, da er eine anständige Rolle in Top Gun: Maverick gespielt hat. Ob in der nächsten Version Platz für Rear Admiral Cain sein wird, bleibt abzuwarten, aber wenn es erzählerisch Sinn macht, sehen wir nicht, warum er nicht zurückkehren sollte.