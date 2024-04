Ed Boon zeigt einen ersten Blick auf Homelander in Mortal Kombat 1

HQ

Mortal Kombat 1 -Spieler haben sich gerade erst an Ermac gewöhnt, aber Franchise-Mitschöpfer Ed Boon möchte uns bereits wissen lassen, dass noch eine Menge Inhalte kommen werden. Mit Homelander ist nämlich ein weiterer böser Superheld auf dem Weg.

Auf seiner Twitter/X-Seite zeigte Boon fünf Sekunden, in denen Homelander mit Liu Kang zusammenstößt. Leider hören wir den Charakter in diesem Clip nicht sprechen, so dass wir nicht hören können, wie seine Stimme klingen wird.

Bei mehreren Gelegenheiten hat Homelander-Star Anthony Starr behauptet, dass er die Figur nicht sprechen wird, also bleibt abzuwarten, wie er im Kampfspiel klingen wird. Es wird auch interessant sein zu sehen, wie sich der Spielstil von Homelander von Omni-Man unterscheiden wird, wenn man bedenkt, dass die beiden viele Ähnlichkeiten haben.