Ed Boon wollte, dass jeder Charakter in Mortal Kombat 1 von einem Prominenten gesprochen wird

HQ

Prominente Cameos gibt es in Mortal Kombat schon seit einiger Zeit. Im Jahr 2019 sahen wir Sonya Blade, gespielt von Ronda Rousey in Mortal Kombat 11, und wir bekamen auch Arnold Schwarzenegger als Stimme des Terminators zu sehen. Jetzt, in Mortal Kombat 1, werden wir John Cena als Friedensstifter, J.K. Simmons als Omni Man und wir haben bereits Megan Fox als Nitara.

Ed Boon wollte jedoch noch mehr Cameos. Im Gespräch mit dem Rolling Stone verriet er, dass NetherRealm verzweifelt versucht hat, John Wick ins Spiel zu bringen. "Wir haben versucht, John Wick in Mortal Kombat zu bekommen, und wir haben es nicht geschafft", sagte er.

Boon möchte noch weiter gehen, und einer seiner Wunschträume war es, jede Figur von einem Schauspieler spielen zu lassen. "Eines der Dinge, die ich mit diesem Spiel - und das ist die 10-von-10-Version - unterhalten habe, was wir nicht getan haben, war: 'Was wäre, wenn jeder Charakter in diesem Spiel von einem Schauspieler gespielt würde?' So wie wir Keanu Reeves dazu gebracht haben, Kenshi zu spielen... Das ist wie ein Wunschtraum. Wir denken nicht einmal an ihre Gehälter und all das Zeug. Was wäre, wenn wir ein Spiel machen würden, in dem ein Schauspieler, ein berühmter, wiedererkennbarer Schauspieler jeden Charakter spielen würde, und Johnny Cage wäre absolut derjenige, der von Jean-Claude Van Damme gespielt worden wäre." "Der Gedanke kam uns also. Aber irgendwann weiß ich nicht, ob er Motion-Capture-Arbeit hätte machen wollen, oder ob er [sagt]: 'Scanne einfach mein Gesicht und lass jemand anderen das ganze Zeug machen.' Es gibt Hunderte von Dialogzeilen, die sie lesen müssen. Viele Schauspieler sind sich nicht bewusst, wie ausgeklügelt Videospiele sind. Wenn Sie sich dafür anmelden, melden Sie sich nicht nur an, um an einem Tag hineinzugehen, eine Stunde im Aufnahmestudio zu sein und fertig. Es ist wie ein richtiger Schauspieljob."



Glaubst du, dass eine reine Promi-Besetzung in Mortal Kombat funktionieren würde?