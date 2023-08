Ed Boon verrät, warum bestimmte Charaktere in Mortal Kombat 1 ihre große Rückkehr feierten

HQ

Mortal Kombat 1 steht vor der Tür und auf der Gamescom haben wir uns mit dem einzigartigen Ed Boon zusammengesetzt, um über das Gameplay, die Geschichte und mehr zu sprechen.

Während unseres Interviews mit dem Co-Schöpfer der Serie haben wir auch gefragt, wie der Entscheidungsprozess für die Rückkehr alter Charaktere aussieht. Wir haben bisher die Rückkehr vieler Old-School-Gesichter gesehen, aber die Fans sehnen sich immer nach einer Rückkehr ihres Lieblings.

"Es ist ein bisschen wie ein Bauchgefühl für uns", sagte Boon. "Wir hatten wirklich das Gefühl, dass wir wieder Mortal Kombat 1 so viele neue Dinge wie möglich haben wollten. Einige dieser Charaktere waren seit 17 Jahren nicht mehr in einem Mortal Kombat-Spiel zu sehen. Es fühlte sich also auf jeden Fall so an, als wäre es an der Zeit, sie aufzufrischen, sie in diese Kampfmechanik zu bringen, und die Cameos ermöglichen es uns auch, Charaktere wie Motaro zurückzubringen, diese verrückten großen Charaktere, die im normalen Kampfspiel nicht so gut funktionieren, aber die Spieler vermissen die Charaktere, und wenn sie sie zurückkehren sehen, Es macht Spaß, eine modernisierte Version davon zu sehen."

Außerdem scheint es, dass diese modernisierten Versionen viel leistungsfähiger sein werden. Auf die Frage, wie man ein Spiel ausbalanciert, in dem buchstäbliche Götter kämpfen, sagte Boon:

"Wenn ich den Unterschied zwischen Mortal Kombat 11 und Mortal Kombat 1 beschreiben sollte, denke ich, dass wir die Dinge einfach aufgelockert haben. Wir haben die Spieler einfach ein bisschen verrückter mit den Ideen werden lassen, und es ist ein bisschen mehr eine Art Wildwest-Jeder-gegen-jeden, und das hat es den Spielern wirklich ermöglicht, sich die verrücktesten Kombos auszudenken, von denen wir keine Ahnung hatten, dass sie sich ausdenken würden."

Seht euch das vollständige Interview unten an und bleibt dran für weitere Gamescom-Berichterstattung: