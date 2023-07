Ed Boon: Jean-Claude Van Damme "ist viel mehr" als Johnny Cages Stimme in Mortal Kombat 1

HQ

Mit über 30 Jahren kann sich Mortal Kombat rühmen, eine der beliebtesten und stabilsten Serien im Kampfspiel-Genre zu sein, und in nur wenigen Monaten wird es seine Legende mit der Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 noch weiter ausbauen, eine Art Neustart für die Serie mit einer neuen Geschichte, mehr Charakteren und einem neuen Universum, in dem man Allianzen schmieden kann. Schwören Sie Rache an Feinden und kämpfen Sie schließlich bis zum Tod.

Unser Kollege David Caballero hatte Anfang Juni die Gelegenheit, das Spiel während des Besuchs von Gamereactor bei Summer Game Fest in Los Angeles zu sehen, und er schwitzte nicht nur bei jedem Kampf, sondern unterhielt sich auch ausführlich mit NetherRealm Studios Co-Creator und Chief Operating Officer Ed Boon, in einem Interview, das Sie sich unten ansehen können.

Obwohl wir bereits über einige wichtige Anmerkungen berichtet hatten, wie z. B. die Sorgfalt, die der Nintendo Switch-Version gewidmet wird, gab es auch Zeit, über die Auswirkungen zu sprechen, die die Serie in ihrer 30-jährigen Geschichte hatte, und über den Einfluss und die Anziehungskraft relevanter Persönlichkeiten auf ihre Kampfarena. Vor allem der Schauspieler Jean-Claude Van Damme wird dem Kämpfer Johhny Cage seine Stimme leihen, aber er wird tatsächlich viel mehr als das tun, wie Boon uns erzählte.

"Es wird also wirklich Jean-Claude Van Damme dabei sein. Wir haben ihn aufgenommen. Nun, er wird Johnny Cage sein. Und Johnny Cage wurde sehr von Jean-Claude Van Damme in Bloodsport inspiriert. Es gibt also sicherlich einige seiner Signature-Moves und so weiter."

Die Tatsache, dass es so berühmte Namen wie Van Damme gibt, die mit der Serie in Verbindung gebracht werden, ist das Ergebnis einer langen Geschichte in diesem Genre, die Generationen inspiriert hat. Über diesen Einfluss auf die Gesellschaft und seine kurze, aber entscheidende Kameo in der jüngsten Serie The Last of Us von HBO, die sie als echte "Ehre" betrachten.

"Ja, weißt du, das waren ein paar ganz besondere Jahre, denn letztes Jahr war das 30-jährige Jubiläum von Mortal Kombat. Es gab einfach eine Menge Mortal Kombat-Nostalgie, eine Menge Mortal Kombat-Liebe, die wirklich in den Vordergrund gerückt ist. "Und es gab eine Reihe von Referenzen. Und als die Produzenten von The Last of Us fragten, ist das in Ordnung? Wir dachten, natürlich ist es in Ordnung. Weißt du, ja, es ist einfach so, weißt du, es ist wie eine Ehre für uns, als etwas identifiziert zu werden, das, weißt du, wie ein Popkultur-Ding, das es schon gibt."

Da Mortal Kombat eine so mächtige Ikone in der Popkultur ist, können wir es kaum erwarten, das nächste Spiel zu spielen, wenn es am 19. September für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheint.