Ed Boon hat "eine große Überraschung" für Mortal Kombat 1-Spieler

Mortal Kombat 1 wurde bereits im September veröffentlicht und war trotz einer schrecklichen Switch-Version wirklich erfolgreich. Der Schöpfer Ed Boon und seine Netherrealm Studios scheinen auf eine lange Zeit der Unterstützung mit neuen Charakteren, Modi, kosmetischen Gegenständen und anderen Inhalten gut vorbereitet zu sein.

Aber es scheint, als würde das Team auch etwas ganz Besonderes vorbereiten, möglicherweise im Einklang mit der Aftermath-Erweiterung, die für Mortal Kombat 11 veröffentlicht wurde und eine neue Kampagne sowie mehrere neue Charaktere enthielt. Als Boon während des CCXP-Events interviewt wurde, verriet er, dass sie "eine große Überraschung" für uns bereithalten (via X):

Es bleibt natürlich abzuwarten, was das ist, aber die Spekulationen reißen natürlich überhand. Was glaubst du, was Netherrealm Studios für uns in Mortal Kombat 1 auf Lager haben?