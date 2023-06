Ed Boon: Das Ende des Story-Modus von Mortal Kombat 1 "ist einfach verrückt!"

HQ

Mortal Kombat 1 wurde während der Live-Show des Summer Game Fest enthüllt und am Tag, nachdem wir es zum ersten Mal spielen durften, etwa 30 Minuten lang und auf PS5, um euch unser Mortal Kombat 1 zu bringen, ist eine Rückkehr zu den Farben der 90er Jahre, aber mit den heutigen Möglichkeiten>erste praktische Eindrücke auf dem brutalen Brawler . Gleich danach sprachen wir mit Edward Boon, dem Co-Schöpfer und Creative Director der Netherrealm Studios, der in unserem exklusiven Video-Interview viel über viele Aspekte des Spiels zu erzählen hatte:

"Ja, sie werden während des Kampfes Kommentare abgeben und einige von ihnen sind Anspielungen auf die Beziehung, die sie zueinander haben", sagt Boon, als er nach Kameo Fighters gefragt wird, die sich möglicherweise auf die neuen Verbindungen untereinander in der Handlung beziehen. "Es gibt also Story-Elemente, die ihre kleinen Momente im eigentlichen Kampf haben. Aber vieles davon ist so, wie wenn sie nach einem Kampf zum ersten Mal aufeinandertreffen, sie werden ein Gespräch führen, und das wird dir auch eine Vorstellung von ihrer Beziehung geben."

"Aber wenn man erst einmal durch die Geschichte gegangen ist, versteht man das wirklich", fügt der CCO in Bezug auf den Haupt-Einzelspielermodus hinzu. "Das ist der beste Weg, um diese neuen Beziehungen, die sie bilden, gut zu verstehen. Weißt du, einige von ihnen waren früher vielleicht Feinde und jetzt sind sie Verbündete und umgekehrt. Und so gibt es viele Team-Ups, die wir in früheren Spielen gemacht haben, auf die ihr Anspielungen sehen werdet. Wenn Sie ein Mortal Kombat-Fan sind, werden Sie den Story-Modus lieben."

Da frühere Einträge in der Serie eine sehr lange und tiefgründige filmähnliche Erzählung voller filmischer Sequenzen hatten, fragten wir dieses Mal nach der Länge des Story-Modus von MK1.

"Ja, genau. Es ist eine lange, sehr detaillierte Geschichte. Und das Ende ist einfach verrückt!", sagt Boon mit einem Lächeln.

Verrückt, wie in einer Art Multiversum? Weil du auf dem Weg dorthin bist, oder?

Du machst hier den Marvel-Move - wir kounter.

"Verrückt, wie du sehen wirst (lacht). Ich wünschte, ich könnte Ihnen alle Einzelheiten darüber erzählen!"

Was erwartest du von Mortal Kombat 1 in Bezug auf die Geschichte nach dem neuen Universum, das Liu Kang erschaffen hat? MK1 erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch.