Ecuador verdoppelt die Zölle auf kolumbianische Importe auf 100 %

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Ecuador hat angekündigt, die Zölle auf Importe aus Kolumbien auf 100 % anzuheben, was einen wachsenden Handels- und diplomatischen Streit zwischen den beiden Nachbarn eskaliert. Die Maßnahme, die am Donnerstag von der ecuadorianischen Regierung bestätigt wurde, tritt am 1. Mai in Kraft.

Die Entscheidung markiert eine deutliche Erhöhung gegenüber dem vorherigen Zoll von 50 % und erfolgt vor dem Hintergrund von Quitos Vorwürfen, Kolumbien habe wirksame Grenzsicherheitsmaßnahmen nicht umgesetzt.

"Nach der Bestätigung Kolumbiens Versäumnis, konkrete und wirksame Grenzsicherheitsmaßnahmen umzusetzen, ist Ecuador gezwungen, souveräne Maßnahmen zu ergreifen", erklärte die Regierung in einer Erklärung.

Die Entscheidung verschärft die Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter, die in den letzten Monaten bereits Handelsbeschränkungen ausgetauscht haben. Kolumbien hat Ecuadors Behauptungen zuvor zurückgewiesen und auf gemeinsame Drogenbekämpfungsoperationen entlang der gemeinsamen Grenze verwiesen.

Der Streit hat bereits weitreichende wirtschaftliche Folgen, darunter Beschränkungen für Energieexporte und gegenseitige Zölle auf ausgewählte Güter. Wichtige betroffene Sektoren sind Energie, Landwirtschaft und Pharma, wobei beide Länder stark auf grenzüberschreitenden Handel angewiesen sind.