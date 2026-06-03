Ecovacs Winbot W3 Omni

Es gibt etwas völlig Surreales an einem Fensterputzroboter. Das haben wir bereits bemerkt, als wir eines der Winbot-Modelle von Ecovacs zum ersten Mal getestet haben, und seitdem ist es noch deutlicher geworden, dass es einen Markt für diejenigen gibt, die diesen Service wollen, selbst mit den bestehenden Kompromissen.

Die neueste Ergänzung der Reihe heißt Winbot W3 Omni, der als großer All-in-One-Fensterreiniger fungiert. Falls du nicht genau weißt, wie einer funktioniert: Es ist ein quadratischer Roboter, den du auf das betreffende Fenster stellst, wobei er Motoren nutzt, um sich an das Glas zu saugen und so ein Vakuum von über 8000 Pa erzeugt, und dann kann er sich auf der vertikalen Fläche bewegen, bis er entscheidet, dass er das Fenster gereinigt hat.

Die Verarbeitungsqualität ist absolut stabil, obwohl man sich leicht eine Welt vorstellen kann, in der diese Art von Gerät kleiner ist. Er wiegt außerdem 2,1 Kilo und obwohl er leicht auszupacken ist und in einer ziemlich praktischen Tasche geliefert wird, ist er vielleicht auf eine gewisse Weise etwas klobig. Dennoch habe ich großen Respekt vor der Innovationsfähigkeit von Ecovacs, und es gibt viele Situationen, in denen so eine Methode unglaublich praktisch sein könnte, anstatt selbst einen Fensterputzer holen zu müssen.

Okay, fällt es ab? Nein, ganz sicher nicht. Dieser Staubsauger bleibt praktisch garantiert an Ort und Stelle, und falls sowieso etwas Unmögliches passiert, kannst du ihn mit einem Sicherheitskabel sichern, damit die Folgen nicht allzu gravierend sind. Es gibt eine Reihe cooler Technologien, die den Reinigungsprozess selbst ebenfalls effizienter machen. WIN-SLAM 5.0 ist das proprietäre Navigationsmodell von Ecovacs, das sicherstellt, dass der eigentliche "Weg" über die Glasoberfläche sorgfältig geplant ist, und es wurden große Fortschritte bei der Beseitigung von Streifen und anderen "Anzeichen" gemacht, dass die Fenster gewaschen wurden. Außerdem ist sie wie immer mit dem Spray-System ausgestattet, das aus drei kleinen Düsen besteht, die Glasreiniger aussprühen und gleichmäßig vor dem Roboter verteilen können.

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Die große Neuigkeit diesmal ist, dass der Winbot, genau wie ein Roboterstaubsauger, tatsächlich eine Basisstation hat. Ja, das klingt seltsam, und es bedeutet auch, dass der Platz, den dieses Gerät zu Hause einnimmt, erheblich steigt. Gleichzeitig muss ich auch darauf hinweisen, dass dies für kleine Fenster im Kopenhagen-Stil nicht wirklich geeignet ist. Auf größeren Glasflächen kommt es wirklich zur Geltung, wo man tatsächlich Zeit spart. Die OMNI-Basisstation dient als Ankerpunkt für die erwähnte Sicherheitsleine und dient auch als Batterie, falls du sie nicht direkt anschließt. Und dann gibt es Vortex Wash, das in nur einer Minute das Wischtuch des Geräts mit 16 Hochdruckdüsen hochdruckreinigen kann, sodass es sofort wieder startklar ist.

Was Sie hier vielleicht zu spüren beginnen, ist, dass diese Anwendung recht kommerziell ist. Die Einheit selbst ist schwer, die OMNI-Station ist schwer, und das Ganze kostet mehrere hundert Pfund. Vielleicht möchten Sie das nicht bezahlen, und Sie sparen vielleicht nicht einmal Zeit oder Mühe, wenn Sie winzige Fenster haben. Aber wenn wir von relativ großen einzelnen Glasflächen sprechen, insbesondere solchen, die so dimensioniert sind, dass eine Wartung umfangreiche Ausrüstung erfordern würde, kann der Winbot W3 Omni dieses Problem mit Bravour lösen. Ich hatte die Gelegenheit, es an der Ladenfassade eines Freundes zu testen, wo sich eine gigantische Glasplatte von etwa vier Meter Höhe befindet. Anstatt eine Leiter Stück für Stück bewegen zu müssen, erforderte es einen kurzen Aufstieg, das Sichern des Winbots und dann etwa zehn Minuten Reinigung – ich glaube, ich konnte ihn an diesem Tag davon überzeugen, etwas Ähnliches zu kaufen.

War es in diesem Szenario zu 100 % streakfrei? Nein, nicht wie ein professioneller Fensterreiniger, genauso wenig wie ein Roboterstaubsauger eine gründliche Reinigung ersetzt, aber das Ergebnis ist dennoch beeindruckend, und wenn Ihr Unternehmen, Ihr Bürogebäude oder sogar Ihr Zuhause die nötige Anzahl und Größe an Glasscheiben hat, dann spart Ihnen der Winbot W3 Omni Zeit und Ärger.

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Klar ist jedoch, dass Ecovacs versuchen muss, einen Fensterputzroboter zu entwerfen, der deutlich kleiner ist und besser für 'kleine' Arbeiten an kleineren Fenstern geeignet ist. Aber das W3 Omni ist an sich enorm beeindruckend, es braucht nur die richtigen Aufgaben, um es zu erfüllen.