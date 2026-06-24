Ecovacs DEEBOT T90 Pro Omni

Ist es einfacher oder schwieriger, ein sogenanntes "Mid-Range"-Gerät zu entwerfen statt eines Flaggschiffs? Das ist eine gute Frage, aber ich tendiere zu Letzterem, da es schwierig sein muss, wichtige Technologien und Funktionen zu behalten, die man absichtlich aus Produkten entfernen muss, um sie aggressiver preisen zu können.

Ungeachtet dessen hat Ecovacs wiederholt seine Fähigkeit bewiesen, solide Mittelklassemodelle zu entwerfen, und die neueste Ergänzung ist der Deebot T90 Pro Omni.

Zum Zeitpunkt des Schreibens kostet ein T90 Pro Omni etwa 600 Pfund – gut 40 % weniger als vergleichbare Flaggschiffmodelle auf dem Markt – und auf den ersten Blick ist es schwer zu erkennen, warum. Dank eines Motors mit hohem Drehmoment kann er 30.000 Pa erreichen – eine Saugkraft, die zwar nicht konstant verfügbar ist, aber problemlos mit den absolut besten auf dem Markt mithalten kann.

Außerdem, soweit wir sehen können, verfügt sie über denselben Ozmo Roller 3,0 Mop Roller wie der teurere X12 OmniCyclone, eine 27 Zentimeter lange rotierende Walze, die sich mit 200 U/min dreht und Wasser durch 32 kleine Düsen abgibt. Die Idee ist, dass diese Walze besser darin ist, den Boden direkt zu "schrubben", als die weicheren, sanfteren rotierenden Wischpads, die wir von anderen Konkurrenzmarken gewohnt sind. Ich kann auch bestätigen, dass das dem Test definitiv standhält, und bei Flecken wie Kaffee zum Beispiel ist klar, dass das T90 Pro Omni die Aufgabe besser meistert als zum Beispiel das Dreame X60 Ultra, das deutlich teurer ist.

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Es gibt auch einen ZeroTangle 4.0 Pinsel, der aber nicht "dual" ist, was bedeutet, dass sich die Borsten nach ein paar Zyklen langsam zusammenzusetzen begannen, sodass es nicht ganz "Anti-Tangle" ist. Im Großen und Ganzen finde ich jedoch, dass dieser Aspekt der Wartung langfristig relativ minimal ist. In Kombination mit TruePass, das unseren internen Test bestand, den Türrahmen zu meinem Hauswirtschaftsraum zu navigieren (der genau 2,4 Zentimeter breit ist), ist es schwer, hier einen Aspekt der tatsächlichen mechanischen Leistung zu finden, der keine Bestnoten verdient, auch wenn man den Preis bedenkt.

Allerdings war ich diesmal etwas überrascht von der App, da sie etwas wählerisch war. Ich habe kürzlich das X12 OmniCyclone getestet und mit diesem Modell keine Setup-Probleme gehabt, aber diesmal hatte das T90 Pro Omni Schwierigkeiten, die Räume im Erdgeschoss korrekt zu kartieren, und der erste Scan ist tatsächlich fehlgeschlagen, da es sich einfach im Kreis drehte, bis ich es zurückgesetzt habe.

Allerdings geschah das größtenteils während des ersten Ultraschalls, und als Faustregel verlief der Rest der Testphase reibungslos. Sogar die Fähigkeit, Objekte zu erkennen, ist einwandfrei, und das trotz der Tatsache, dass die Modelle von Ecovacs keinen kleinen stereoskopischen Radarturm für LiDAR haben, sondern alles in das Gerät selbst integriert ist. Übrigens gibt es ein Merkmal, das die Modelle von Ecovacs trotz des Preisunterschieds teilen.

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Es gibt Aspekte, bei denen man erkennen kann, dass es ein Modell im mittleren Bereich ist. Er reinigt sich nur bei 75 Grad selbst, während andere höher gehen können, und der innere Staubbehälter hat nur 250 Milliliter, was etwa 30 % kleiner als der Durchschnitt ist. Trotzdem ist es mehr als ausreichend und wahrscheinlich das, das ich für den Preis empfehlen würde.