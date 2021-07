Echoing Void: DLC #6 führt Minecraft Dungeons Ende Juli zu den Endermen

Mojang möchte die Spieler von Minecraft Dungeons mit einem neuen DLC in die Heimat der Endermen führen. "Echoing Void" führt uns in die Region "The End", wo die letzte Phase des aktuellen Handlungsbogens stattfinden soll. Das Studio betont, dass der kostenpflichtige Zusatzinhalt nicht den Abschluss der Produktion darstelle, deshalb versprechen sie vorsichtshalber, dass noch "viel mehr" auf die Spieler zukommen werde.

Dieser Aussage gegenüber steht die Ankündigung einer Ultimate Edition von Minecraft Dungeons, die neben dem Basisspiel "alle sechs" DLCs enthält, die bislang angekündigt und veröffentlicht wurden. Den Preis für diese Ausgabe verrät uns Microsoft nicht.

Echoing Void führt am 28. Juli neue Feinde, weitere legendäre Ausrüstungsgegenstände und herausforderndere Missionen ein. Neben diesen kostenpflichtigen Änderungen werden Spieler Ende des Monats eine kostenlose Mission im Spiel vorfinden, die euch in einem Labyrinth Rätsel lösen und Monster bekämpfen lässt.

Quelle: Mojang.