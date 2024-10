Echoes of the Living ist ein moderner Liebesbrief an den Survival-Horror der 90er Jahre

Das Studio MoonGlint arbeitet seit etwa acht Jahren mit einem kleinen Team an Echoes of the Living, aber erst vor etwa drei Jahren nahm das Projekt mit voller Kraft und Hingabe Fahrt auf. Diese lange Zeitspanne hat dazu geführt, dass Echoes of the Living sich in der populären Vorstellung des Wortes eher wie eine AA-Entwicklung als wie ein Indie-Titel anfühlt. Aber es ist die Liebe zu klassischen Survival-Horror-Abenteuern aus der letzten Jahrtausendwende, die den Zug am Rollen gehalten hat, wie uns der Programmierer und Leveldesigner Álvaro Becerra in unserem Interview während des IndieDevDay 2024 erzählt.

"Echoes of the Living ist ein sehr, sehr großer Liebesbrief von uns an die Fans klassischer Survival-Horror-Spiele, ihr wisst schon, die aus den 90er Jahren wie Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark. Wir vermissen diese Art von Spielen wirklich."

"Ich glaube, vor 20 Jahren war das letzte Spiel, das sie gemacht haben, Resident Evil Remake, wenn ich mich nicht irre. Es gefiel uns so gut, dass wir es zurückbringen wollten, und jetzt haben wir die Werkzeuge, um es vollständig in 3D mit Echtzeitbeleuchtung zu machen."

Nicht nur in der Low-Poly-Ästhetik oder den Schatten und der dunklen, teilweise übernatürlichen Welt, die an die Klassiker des Genres erinnern, lassen sie sich auch von ihren beiden Hauptfiguren inspirieren, um ihre Erzählung zu präsentieren.

"Es gibt zwei Hauptfiguren. Wir haben Liam Oakwood (...) und wir haben Laura Reeves, die weibliche Figur. Beide haben einzigartige Kampagnen. Jeder von ihnen hat etwa 10-12 Stunden Spielzeit, mehr oder weniger."

"Die Geschichte, die sie erzählen, ist nicht die Art, an die die meisten Menschen denken würden.

Jeder von ihnen hat seine eigenen Ziele, seine eigenen Ziele, aber sie müssen in bestimmten Situationen zusammenarbeiten, um sich gegenseitig zu helfen und ihren Weg nach vorne zu finden."

Echoes of the Living steht kurz davor, die Entwicklung rechtzeitig für die PC-Veröffentlichung über Steam im Februar 2025 abzuschließen, aber sie deuten an, dass dies nicht das Ende ihrer Geschichte sein wird. "Es gibt auch einen dritten Charakter, der freigeschaltet wird, wenn man beide Kampagnen abschließt", sagte Becerra. "Aber es wird ein bisschen später kommen, weil uns die Zeit ausgegangen ist, also wird es später als kostenloses Inhaltsupdate erscheinen."

Im Moment ist der PC die einzige bestätigte Plattform, aber das Team bleibt zuversichtlich, dass sie, wenn das Spiel funktioniert, es auf andere Plattformen portieren können.

"Im Moment veröffentlichen wir es nur auf Steam, weil wir nicht das Geld haben, es auf anderen Plattformen zu veröffentlichen. Aber wenn alles gut genug läuft, wollen wir das Geld wieder in die Portierung auf PlayStation 5 und Xbox investieren."

Wenn Sie also ein bisschen Old-School-Horror vermisst haben und Silent Hill 2 Remake ein wenig zu viel für Sie war, haben wir hier ein interessantes Angebot für Anfang nächsten Jahres.