Echoes of the End Schöpfer sieht die Nintendo Switch 2 als "sehr vielversprechend" an

Diesen Sommer, zu einem unbestimmten Datum, wird Echoes of the End für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und die Tür zu einem Action-Abenteuer öffnen, das direkt vom isländischen Entwickler Myrkur Games kommt. Da die Veröffentlichung irgendwann bevorsteht und die Nintendo Switch 2 erst einmal eingetroffen ist, sind Sie vielleicht neugierig, ob Echoes of the End auch auf dem Nachfolgesystem landen wird? Wir haben uns kürzlich in einem Interview mit CEO und Game Director Halldór Snær Kristjánsson dazu erkundigt, das ihr unten mit lokalisierten Untertiteln sehen könnt.

"Das war, sobald es angekündigt wurde, dachte sich das interne Team: Oh, wir müssen das machen. Aber ich denke, es ist noch zu früh, um noch etwas zu sagen. Ich würde definitiv sagen, dass es für das Studio hochinteressant ist und die Fähigkeiten der Nintendo Switch 2 sicherlich sehr vielversprechend sind. In Bezug auf besonders Unreal Engine 5-Spiele, wissen Sie, dass sie damit kompatibel sein können. Aber ich kann dazu noch keine festen Antworten geben."

Im vollständigen Interview sprechen wir auch über den Preis, den Myrkur Games mit diesem Spiel anstrebt, und auch darüber, wie sie es geschafft haben, ein "AA-Spiel mit AAA-Ambitionen" zu entwickeln. Darüber hinaus war auch Performance Director und Senior Cinematographer Daði Einars vor Ort, um über Photogrammetrie zu sprechen und darüber, wie die fotorealistischen Grafiken erstellt und im Spiel implementiert wurden.