Echoes of the End Entwickler erklärt, wie sie ein "AA-Spiel mit AAA-Ambitionen" gemacht haben

In letzter Zeit wurde viel über Clair Obscur: Expedition 33 gesprochen und darüber, wie Entwickler Sandfall Interactive zusammengekommen ist, um ein umfassendes und erfolgreiches Projekt zu gewährleisten, obwohl es ein Studio von sehr bescheidener Größe ist. In der Vergangenheit wurde mit der Zahl von 30 Mitarbeitern um sich geworfen, und ob das tatsächlich stimmt oder nicht, ist ein anderes Diskussionsthema, aber es führt uns zu dem isländischen Entwickler Myrkur Games, da dieses Studio und seine rund 40 Mitarbeiter derzeit versuchen, diesen Sommer ein "AA-Spiel mit AAA-Ambitionen" abzuliefern.

Das fragliche Spiel ist Echoes of the End, und während wir darauf warten, von dem festen Veröffentlichungsdatum für das Projekt über diesen Sommer hinaus zu erfahren, hatte ich kürzlich die Gelegenheit, mich mit CEO und Game Director Halldór Snær Kristjánsson zusammenzusetzen, um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie der bescheidenere Entwickler ein Projekt mit immensen Zielen entwickelt hat.

"Ja, meine Lieblingsart, es zu beschreiben, die ich in der Berichterstattung über [Clair Obscur: Expedition 33] gesehen habe, war AA mit AAA-Ambitionen, und das ist eine wirklich gute Art, es zu sagen", begann Kristjánsson. "Aber für uns ist das auf jeden Fall von Anfang an ein Teil des Studios. Unser Herz hing an dieser Art von Spielen.

"Das ist wirklich das, was wir als Studio machen wollten. Und zu der Zeit sahen wir das - und das war im Jahr 2018 oder was auch immer - und dann sahen wir, dass diese Technologien in allen Bereichen und in allen Bereichen der Spieleentwicklung einen großen Schritt nach vorne machten. Und wir haben gesehen, dass es Möglichkeiten in der Photogrammetrie gibt, in der Motion Capture, in der Art und Weise, wie wir Inhalte erstellen und strukturieren, wie wir aufbauen. Und dann war die Unreal Engine natürlich eine große Freischaltung für genau das, was wir taten. Ich wurde ein paar Mal gefragt, wenn ich über den Prozess sprach, was passierte, als Sie auf die Unreal Engine 5 umgestiegen sind. War das eine Menge Arbeit? Und wir dachten, nein, das war fantastisch, denn wir hatten all diese gescannten Assets, die wir einfach auf das Quellmaterial unserer ursprünglichen Scans übertragen konnten. Das war also wirklich, wirklich großartig."

Kristjánsson fuhr fort: "Aber für das Studio, denke ich, für uns haben wir alles von Grund auf so gestaltet, dass ein mittelgroßes Team die Herausforderung bewältigen kann. Und das gilt wirklich für alle Bereiche. Und das ist einer der Gründe, warum wir vor Ort ein eigenes Motion-Capture-Studio aufbauen mussten. Es liegt einfach daran, dass man in der Lage ist, die schiere Menge an Zwischensequenzen und die schiere Menge an Spielanimationen zu produzieren, die es im Spiel gibt, für die Hauptcharaktere, für die Gefährten, für all die verschiedenen Feinde, für all die verschiedenen Bosse, all das, es ist eine Menge Arbeit für ein 40-köpfiges Team und dann ein Animationsteam von, Etwa fünf. Aber die wirkliche Erschließung dafür ist, dass man es im eigenen Haus hat und alles individuell und maßgeschneidert entwickelt, um es an ein mittelgroßes Team anzupassen, und das war wirklich die Superkraft.

"Das Gleiche gilt vor allem dafür, dass wir unser eigenes Photogrammetrie-Rig gebaut haben, um die digitalen Doubles im Spiel zu scannen, und das war auch entscheidend, denn wenn wir es einmal gemacht hätten, wissen Sie, extern, wären wir ziemlich eingeschränkt gewesen, aber als wir es dieses Mal gemacht haben, konnten wir wirklich die Extras im Spiel ergänzen oder die Hauptdarsteller überarbeiten und wirklich irgendwie iterieren Der Prozess, als wir besser darin wurden, da wir in der Lage waren, höhere Auflösungen zu machen, irgendetwas in der Art.

"Also, wissen Sie, Spiele sind eine so große Iteration, und all das zur Hand zu haben, ist zwar eine große Investition im Voraus, aber es ist die Superkraft für ein mittelgroßes Team, dies zu tun, zumindest für uns."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit Myrkur Games oben ansehen, in dem wir auch über den Preis des Spiels sprechen, wann wir das feste Veröffentlichungsdatum erfahren werden, ob es überhaupt zu Switch 2 kommt und auch, was das Team in den Jahren seit der ursprünglichen Ankündigung gemacht hat. Schauen Sie es sich oben mit lokalisierten Untertiteln an.