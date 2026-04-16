Echoes of Aincrad zeigt uns, wozu seine Welt in einem neuen Gameplay-Trailer fähig ist

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Egal, ob du Anime-Fan bist oder einfach die Geschichten in Videospielen genießt – mit dem Sword Art Online-Franchise wirst du sicher vertraut sein. Bis jetzt haben die vielen Spiele der Reihe ein recht solides Action-RPG-Erlebnis geboten, das jedoch lediglich die Abenteuer der Protagonisten der Serie in ihrer eigenen Geschichte nachgeahmt oder in deren Fußstapfen getreten ist. Aber Echoes of Aincrad wird das ab dem 10. Juli ändern.

Kein Kirito, kein Asuna. Diesmal fällt die Last, die Luftfestung Aincrad zu überleben, auf deinen Schultern. Besiege deine Feinde, während du Allianzen mit anderen Charakteren schmiedest und aus dieser Welt entkommst, die ebenso verlockend wie tödlich ist. Finde deinen eigenen Kampfstil, indem du dein Erlebnis mit einer Vielzahl von Waffen, Ausrüstung und einer Vielzahl von Fähigkeiten anpassst, die du in diesem Fantasy-Universum lernen und verbessern kannst.

Echoes of Aincrad erscheint auf PC, PS5 und Xbox Series. Wirst du es versuchen?