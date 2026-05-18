Echo Mitbegründerin spricht darüber, dass die Figur ihre eigene Live-Action-Serie bekommt: "Für mich war das sehr surreal"

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Das Marvel Cinematic Universe hat viele Fans mit obskureren Superhelden und Charakteren bekannt gemacht, nicht nur auf der großen Leinwand, sondern auch im Fernsehformat auf Disney+. Zu diesem Zweck hat die Figur Echo kürzlich sowohl ihren Auftritt im MCU über die Hawkeye-Serie erlebt als auch in ihrer eigenen Miniserie unter ihrem eigenen Namen zurückgekehrt. In diesem Zusammenhang sind viel mehr Fans mit Echo vertraut, obwohl die Figur einer der neueren Helden von Marvel ist.

Echo wurde Ende der 90er Jahre von Joe Quesada und David W. Mack miterschaffen, und wenn wir über den letzteren Comic-Veteranen sprechen, hatten wir das Privileg, Mack während unserer Zeit bei Comicon Napoli zu sprechen, wo das Gespräch auf Echo und Macks "surreale" Erfahrung mit der Figur in Live-Action wechselte.

"Ja, ich habe Marvel als Autor von Daredevil gegründet und sie haben mich gebeten, eine brandneue Figur zu erschaffen, die Echo wurde, und ich habe diese Geschichte geschrieben, die erste Echo Geschichte im Jahr 1998. Es wurde 1999 veröffentlicht, und 25 Jahre später gab es eine Fernsehserie, in der eine reale Schauspielerin die Figur verkörperte. Das war für mich sehr surreal. Ich fand, die Schauspielerin hat einen fantastischen Job gemacht. Ihr Name ist Alaqua Cox, die Echo spielt, und sie wurde erstmals in der Hawkeye-Serie dargestellt. Und es gab Sequenzen und sogar Zeilen in der Hawkeye-Serie, die ich vor 25 Jahren geschrieben hatte, und es war erstaunlich zu sehen, wie das ins echte Leben gebracht wurde, wie Echo, aber auch Echo und ihren Vater, und dann hatten sie... die Cousine von Alaqua Cox spielte sie, als sie ein Kind war. Es sah also immer noch aus wie sie als Kind, und es gab Szenen, in denen das Kind Echo mit ihrem Vater interagiert, und das stammen alle aus Szenen, die ich vor 25 Jahren geschrieben habe. Also, ich habe es persönlich noch nicht ganz verstanden, aber ich habe es genossen. Ja, ich war fasziniert davon."

Mack hat weitere Credits bei MCU-Projekten, worüber wir kurz im Interview gesprochen haben, das du unten vollständig sehen kannst, sowie auf sein langjähriges (und vielleicht bekanntestes) Projekt Kabuki. Sehen Sie all das und mehr unten.