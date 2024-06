Echo Generation: Midnight Edition für Steam und Switch angekündigt

HQ

Vor drei Jahren erschien das von Cococucumber entwickelte 80er-Jahre-inspirierte Rollenspiel Echo Generation. Ein Abenteuer mit Elementen aus Stranger Things, ET, Goonies und ähnlichen 80er-Jahre-Klassikern mit wahnsinnig cooler Grafik.

Es hat uns sehr gut gefallen, und bald ist es an der Zeit, dass mehr Menschen das Abenteuer genießen. Am 19. Juni wird es sowohl für Switch als auch für Steam in einer Midnight Edition erscheinen, die Schnellreise, Quest-Tracker, visuelle Upgrades und Verbesserungen der Kämpfe bietet.

Schauen Sie sich unten den Trailer zu Echo Generation: Midnight Edition an und verpassen Sie dieses rundenbasierte Rollenspiel-Juwel nicht - vor allem, wenn Sie eine Schwäche für die 80er Jahre haben.