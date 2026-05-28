Echo Generation 2 Interview: Wir sprechen mit Echo Generation 1, über den Einfluss, die Anpassungen und mehr von KI mit Cococucumber

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Vielleicht kennst du Cococucumber und seinen aktuellen Hit Echo Generation. Der Indie-Titel erwies sich bei seiner Veröffentlichung vor einigen Jahren als äußerst hoch angesehenes Spiel, was die Ankündigung einer Fortsetzung passend und aktuell erscheinen ließ. Wenn Sie ein häufiger Gamereactor-Leser sind, wissen Sie, dass diese Fortsetzung, Echo Generation 2, nun erschienen ist und dass unsere spezielle Rezension des Spiels zum Lesen verfügbar ist. Aber wenn Sie mehr vom Projekt und vom Entwickler erfahren möchten, hatten wir auch das Privileg, dem Team von Cococucumber ein paar Fragen zu stellen, um mehr über den Titel zu erfahren.

Zu diesem Zweck können Sie unten das vollständige Interview mit Spieledirektor Martin Gauvreau sehen, in dem wir verschiedene Themen ansprechen, darunter die komplexe Geschichte, was der Entwickler bei der Entwicklung von Echo Generation 1 gelernt hat, wie Cococucumbers Haltung zu KI ist, Echo Generation 2 Laufzeit und mehr. Sehen Sie sich das alles und noch mehr unten an.

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Gamereactor: Was haben Sie aus der Entwicklung von Echo Generation gelernt, das Sie unbedingt aufbauen oder in Echo Generation 2 ansprechen wollten?

Gauvreau: "Es gab viele Lehren aus dem ersten Spiel, aber einer der wichtigsten Bereiche, die wir verbessern wollten, war die Kampftiefe. In Echo Generation waren Statuseffekte und Karteneffekte eher sekundäre Systeme. In Echo Generation 2 haben wir sie komplett überarbeitet, um sie zentral für das Spielerlebnis zu machen.

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"Das Verständnis von Statuseffekten, Kartensynergien und wie Fähigkeiten interagieren, ist entscheidend für den Erfolg im Kampf. Wir wollten, dass sich die Kämpfe strategischer und lohnender anfühlen, bei denen die Spieler ständig über Kombinationen nachdenken und ihren Ansatz anpassen, anstatt sich auf eine einzige Strategie zu verlassen."

Gamereactor: Was hat Sie dazu gebracht, die Vergangenheit zu erforschen und eine prequel-ähnliche Geschichte in Echo Generation 2 zu erschaffen?

Gauvreau: "Wir hatten das Gefühl, dass viel Potenzial darin liegt, die Geschichte hinter Jack, dem vermissten Vater aus dem ersten Spiel, zu erforschen. Die Spieler sahen in Echo Generation nur Bruchstücke seiner Geschichte, daher wollten wir tiefer eintauchen, was tatsächlich mit ihm passiert ist und wie diese Ereignisse die Welt geprägt haben.

"Da das erste Spiel sich stark auf die Kinder und ihren Abenteuersinn konzentrierte, gab es uns Echo Generation 2 die Möglichkeit, eine reifere und emotionalere Geschichte aus Jacks Perspektive zu erzählen. Es trug auch dazu bei, eine stärkere Verbindung zwischen den beiden Spielen zu schaffen, wobei Jack zu einer zentralen Figur wurde, die die Gesamtgeschichte verankert."

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Gamereactor: Da die Geschichte aus der Perspektive verschiedener Charaktere erzählt wird, welche Schritte haben Sie unternommen, damit alles verbunden wirkt und einen natürlichen Fluss hat?

Gauvreau: "Obwohl das Spiel mehrere Charaktere und Orte erkundet, haben wir dafür gesorgt, dass es starke wiederkehrende Themen gibt, die alles miteinander verbinden. Ein großes Thema im Spiel ist die Idee von Zuhause und Rückkehr, was sich in Charakteren wie Jack und Bulder widerspiegelt. Wir erforschen auch die Bedeutung von Familie, sowohl biologischer Familie als auch gefundener Familie, durch Figuren wie Schwester M, Annata Z, Strix und Noliva.

"Ein weiteres wichtiges Thema ist die Frage, wer ein Held sein darf. Jeder Charakter geht das anders an, aber gemeinsam schaffen ihre Geschichten eine zusammenhängende emotionale Reise durch das Spiel."

Gamereactor: Welche kreative Note können wir von den einzigartigen, charaktergetriebenen Kapiteln erwarten? Hast du das als Gelegenheit genutzt, deine kreativen Fähigkeiten zu zeigen?

Gauvreau: "Absolut. Wir sahen darin eine Gelegenheit, die Individualität jeder Figur und ihrer Geschichte wirklich hervorzuheben. Die Orte variieren stark, besonders in den Kapiteln von Noliva und Annata Z, weil wir wollten, dass die Spieler verschiedene Teile der Galaxie mit ihrem eigenen Ton und ihrer eigenen Atmosphäre erleben. Gleichzeitig helfen die gemeinsamen Themen, die sich durch das Spiel ziehen, das Erlebnis zu vereinheitlichen.

"Wir sind auch auf ähnliche Weise an den Kampf herangegangen. Verschiedene Charaktere orientieren sich an unterschiedlichen Archetypen und Spielstilen, und wir ermutigen die Spieler, mit Builds, Synergien und Kombinationen zu experimentieren, um herauszufinden, was ihnen am meisten Spaß macht."

Gamereactor: Was ist Ihre Position zum Ausbalancieren zwischen Kampf- und Deckbau-Natur? Versuchst du, den Spieler überhaupt zu zügeln, oder ermutigst du 'spielbrechende' Builds und Kombinationen?

Gauvreau: "Früh im Spiel sind Begegnungen kontrollierter und die Spieler werden nach und nach mit Mechaniken vertraut gemacht, damit sie die Systeme lernen können. Mit der Öffnung des Spiels erhalten die Spieler Zugang zu mehr Karten, Statuseffekten und Build-Optionen, und hier wird das Experimentieren wirklich wichtig. Gegen Ende des Spiels wollen wir, dass die Spieler mächtige oder sogar "spielbrechende" Kombinationen entdecken.

"Ein Teil des Spaßes an Deckbuilding-Spielen ist es, Builds zu erstellen, die dich unglaublich mächtig fühlen lassen, deshalb wollten wir dieses Gefühl annehmen, anstatt es zu stark einzuschränken."

Gamereactor: Wie ist Cococucumbers Haltung zum Einsatz von KI in der Spielentwicklung, und wurde KI überhaupt bei der Produktion von Echo Generation 2 eingesetzt?

Gauvreau: "Alles in Echo Generation 2 ist handgefertigt, wie bei all unseren vorherigen Spielen. Ein großer Teil der Identität von Echo Generation liegt in seiner künstlerischen Ausrichtung und der Liebe zum Detail; KI kann nicht auf die gleiche Weise konsistente Ergebnisse liefern.

"Die Voxel-Ästhetik ist etwas, das wir in der Fortsetzung weiterentwickelt und verfeinert haben. Für uns ist dieser künstlerische Prozess ein wichtiger Teil des Spielwerts. Wir wollten, dass die Welt, die Charaktere, Level und die Atmosphäre bewusst von Künstlern gestaltet wirken und nicht KI-generiert."

Gamereactor: Wie lange erwartest du, dass ein Durchlauf von Echo Generation 2 dauern wird? Wie schneidet es im Vergleich zu Echo Generation ab?

Gauvreau: "Wir streben eine Spielzeit an, die dem ersten Spiel ähnelt, auch wenn sie wahrscheinlich etwas länger dauern wird, je nachdem, wie sehr sich die Spieler mit Kämpfen und Experimenten beschäftigen.

"Im Vergleich zu Echo Generation bietet die Fortsetzung deutlich mehr Tiefe in allen Bereichen – vom Weltdesign und Storytelling bis hin zu Kämpfen und Charakterentwicklung. Viele Spieler, die das Spiel bisher gesehen haben, beschreiben es als ein großes "Glow-up" gegenüber dem Original."

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Gamereactor: Dies ist das zweite Kapitel im größeren Universum, aber wie weit glaubst du, kannst du mit Echo Generation gehen? Möchtest du einen dritten Titel machen oder vielleicht ein Spin-off-Abenteuer erkunden?

Gauvreau: "Wir sehen definitiv viel Potenzial im Echo Generation-Universum und sind sehr offen dafür, in Zukunft verschiedene Richtungen zu erkunden. Das könnte bedeuten, die Hauptgeschichte fortzusetzen, sich auf völlig neue Charaktere zu konzentrieren oder sogar mit verschiedenen Genres oder Spin-offs im selben Universum zu experimentieren. Im Moment ist nichts ausgeschlossen."

Gamereactor: Wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, würden Sie jemals eine Echo Generation-Adaption in Betracht ziehen, und wenn ja, wie denkst du, könnte das gehandhabt werden?

Gauvreau: "Wir würden diese Möglichkeit absolut gerne erkunden. Eine animierte Miniserie im Stil von Arcane könnte eine wirklich spannende Möglichkeit sein, tiefer in die Welt und die Charaktere einzutauchen. Gleichzeitig gibt es auch etwas sehr Ansprechendes an einem Live-Action-Ansatz ähnlich wie bei Stranger Things, mit einer episodischen Struktur, die das Geheimnis, die Nostalgie und den emotionalen Ton der Spiele einfängt. Das Echo Generation-Universum bietet viel erzählerisches Potenzial über Spiele hinaus."

Gamereactor: Welcher Teil von Echo Generation 2 findest du, dass die Leute öfter darüber sprechen sollten?

Gauvreau: "Echo Generation hat sich für uns immer ein bisschen wie ein verstecktes Juwel angefühlt, also ehrlich gesagt würden wir uns sehr wünschen, wenn mehr Leute der Serie eine Chance geben.

"Wenn Sie die Atmosphäre von Stranger Things, klassischen RPGs wie Final Fantasy VII oder strategischen kartenbasierten Kampfspielen wie Slay the Spire mögen, finden wir, dass Echo Generation 2 eine wirklich einzigartige Mischung dieser Einflüsse mit eigener Identität und Stil bietet."

Danke an Gauvreau und Cococucumber für die Beantwortung unserer Fragen. Du kannst jetzt Echo Generation 2 spielen, da das Spiel auf PC und Xbox Series X/S erschienen ist.