Echo Generation 2 Demo jetzt für PC und Xbox veröffentlicht

Das fünf Jahre alte Echo Generation war ein echter Hit mit seiner wunderbaren Grafik, seinem Design und dem Gameplay, das die Abenteuer der frühen 90er Jahre nachstellte. Während des Xbox Play Anywhere-Events im November 2025 wurde eine Fortsetzung angekündigt, die auf dem Guten aufbaut, komplett mit einem neuen, kartenbasierten Kampfsystem.

Die Entwickler wollen jedoch nicht beantworten, ob es sich um eine richtige Fortsetzung oder ein Prequel handelt (vielleicht beides?), wie wir selbst herausfinden müssen. Die Prämisse lautet wie folgt:

"Du bist Jack, ein gewöhnlicher Vater auf einer außergewöhnlichen Mission, der in einer geheimnisvollen neuen Dimension gefangen ist. Verloren zwischen den Sternen begeben Sie sich auf eine Reise, um einen Weg nach Hause zu finden, bewaffnet mit Ihrem Verstand, Ihrer Crew und einem tödlichen Kartenspiel."

Cococucumber hat nun angekündigt, dass wir das Abenteuer heute ausprobieren können, da eine spielbare Demo im Zusammenhang mit dem Steam Next Fest veröffentlicht wurde. Die Echo Generation 2 Demo ist sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X verfügbar, und das fertige Spiel wird später in diesem Jahr für beide Formate veröffentlicht und ebenfalls mit Game Pass enthalten sein.