Echo Generation 2

HQ

Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Spiele, an die wir uns vielleicht vor allem wegen ihres unverwechselbaren Designs erinnern. Ob grelle Farben, wunderschönes Cel-Shading oder Retro-Pixel, diese stehen in starkem Kontrast zu all jenen Titeln, die große Anstrengungen unternehmen, um technisch beeindruckendere und realistischere Umgebungen zu präsentieren. Genau dieser unverwechselbare Designstil fällt mir ein, wenn ich an das Abenteuer von 2021 namens Echo Generation denke, auch wenn es auch ein charmantes Rollenspiel war, das weit mehr als nur visuelle Anziehungskraft bot.

Die Spielberg-ähnliche Coming-of-Age-Geschichte, inspiriert von allem wie The Goonies, E.T. und Stranger Things, bot uns ein spannendes Abenteuer, begleitet von dem wunderbaren, blockigen Voxel-Design, das als ästhetische Optik diente. Es hatte ein Retro-Gefühl, war aber auch technisch durch alle Fortschritte in der Grafik bereichert, und diese Kombination ist oft schwer zu widerstehen.

Ich werde hier nicht zu lange weitermachen, aber ich erinnere mich gerne an Echo Generation, weshalb ich sehr glücklich war, als endlich eine Fortsetzung erschien. Aber schon nach einer Stunde wurde mir klar, dass dies ein ganz anderes Spiel ist als das, dem es folgt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum die Entwickler das gemacht haben, aber ich werde mein Bestes tun, meine Enttäuschung über den drastischen Genrewechsel zu trennen und es nach dem zu beurteilen, was es tatsächlich ist. Obwohl die Fortsetzung sicherlich viel mit ihrem Vorgänger gemeinsam hat, ist sie im Kern etwas anderes.

Wieder einmal werden wir mit wirklich atemberaubenden Grafiken verwöhnt.

Werbung:

Aber lassen wir das vorerst und konzentrieren uns auf eine direkte Ähnlichkeit zwischen den beiden. Wenn man sich die Bilder anschaut, wird ziemlich offensichtlich, worauf ich mich beziehe; Es sind die visuellen Effekte, die wie ein roter Faden vom Vorgänger dieser Fortsetzung übernommen wurden. Die Grafik ist atemberaubend, die Pixel sind überall wunderschön und verleihen dem Spiel einen ganz besonderen Stil. Alles ist ein Fest für die Augen in seiner reinsten Form, und das Einzige, was ich mir wirklich gewünscht hätte, wären etwas prunkvollere Umgebungen.

Für Echo Generation 2 bestehen viele Umgebungen aus solchen, die ich eigentlich nicht besonders interessant finde. Es gibt viele Labore und dunkle Innenräume, und gerade in den seltenen Momenten, wenn man draußen ist und wunderschöne Panoramablicke genossen wird, bin ich wirklich fasziniert. Es ist schade, dass es sich etwas eingeengt und begrenzt anfühlt, sowohl was die Vielfalt der Umgebungen als auch den Punkt, zu dem wir gleich übergehen werden.

Die Kartenkämpfe machen Spaß, sind aber nie besonders herausfordernd.

Zuallererst möchte ich klarstellen, dass ich damals Erwartungen an eine völlig andere Art von Abenteuer hatte, aber wie gesagt, es wäre unfair, Echo Generation 2 für das zu beurteilen, was es nicht ist und was ich mir selbst erhofft hatte. Als ich mich darauf gefreut habe, habe ich mich auf eine Fortsetzung gefreut, eine natürliche Fortsetzung, etwas Ähnliches, aber weiter entwickelt. Als Spieleautor gehört es natürlich dazu, ein ziemlich gutes Verständnis für das Kommende zu haben, aber ehrlich gesagt hatte ich übersehen, dass die Fortsetzung kein Retro-Adventure-Spiel im gleichen Geist wie der erste Teil ist. Stattdessen haben sie daraus einen Deck-Builder entwickelt und vieles von dem entfernt, was das erste Spiel so besonders gemacht hat.

Werbung:

Es gibt hier einige Dinge, die es wert sind, besprochen zu werden, weil man immer noch verschiedene Umgebungen erkundet und es definitiv eine übergreifende Handlung gibt. Es dreht sich um das Schicksal von vier verschiedenen Charakteren, die sich gegen eine kosmische Bedrohung verweben, und die ersten vier Kapitel des Spiels können ebenfalls in beliebiger Reihenfolge gespielt werden; man kann sogar zwischen ihnen springen, wenn man möchte.

Es gibt viele spektakuläre Effekte.

Leider fehlt es deutlich an Kontext. Es ist schwer, die Figuren überhaupt zu fassen oder sich für sie zu interessieren, und das trotz einiger einleitender Texte und Erklärungen darüber, wer sie sind. Wir haben einen Mann auf einem Campingausflug mit seiner Familie, ein Mädchen, das aus einem Labor ausbricht – vielleicht im stärksten Stranger-Things-Flair des Spiels, eine Kopfgeldjägerin und ihren hundeähnlichen Begleiter auf einem Raumschiff – und dann einen Zombie, der in einer sehr feindlichen Landschaft nach ihrem Kind sucht.

Gleichzeitig ist es aufregend, dass das Spiel so geheimnisvoll ist wie es ist und dass es in so großem Maße so seltsam ist. Da es einen Versuch gibt, vier verschiedene Geschichten zu schreiben, hätte ich mir trotzdem etwas mehr gewünscht als das, was ich bekommen habe, besonders nachdem die Einleitungskapiteln abgeschlossen sind. Aber abgesehen von der Handlung ist das Hauptthema dieses Spiels immer noch der Kampf. Diese folgen sich in rasendem Tempo und beinhalten das Spielen von Karten, beginnend mit nur wenigen, wobei man im Verlauf des Abenteuers weitere sammelt. Die Charaktere steigen ebenfalls auf, was bedeutet, dass du Fähigkeiten freischalten kannst, wie zum Beispiel jede Runde mehr Karten zu spielen, und alles ist rundenbasiert, wobei du und der Gegner alle zwei Runden abwechselnd spielen. Es ist erwähnenswert, dass die Gegner keine Karten spielen; Sie starten einfach Angriffe, von denen du etwas weniger Schaden erleiden kannst, indem du einen Knopf im richtigen Moment drückst, und wenn du an der Reihe bist, spielst du deine Karten aus, um Schaden zu verursachen und die verschiedenen Monster des Spiels zu besiegen.

Manche Charaktere haben, gelinde gesagt, einen eher ungewöhnlichen Sidekick.

Es ist kein besonders tiefgehendes System, das uns angeboten wird. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dein Deck auf maximale Wirkung anzupassen, um den Schaden mit verschiedenen Effekten wie Brand, Gift und allen Klassikern zu maximieren, sowie ein paar Karten hinzuzufügen, die dir Gesundheit gewähren oder dich vor Monsterangriffen schützen. Insgesamt würde ich jedoch sagen, dass es sich um eine Art vereinfachte Version eines Deck-Builders handelt, und das macht es nicht langweilig, denn zusammen mit dem fantastischen visuellen Design sind es immer noch diese Kämpfe, die der beste Teil des Spiels sind. Wenn du rundenbasierte Kämpfe mit Kartenspielen magst, macht es trotzdem grundsätzlich Spaß.

Es gibt jedoch einige Probleme. Abgesehen davon, dass das Ganze etwas zu spärlich ist, was verschiedene Kartentypen und deren Auswirkungen angeht, gibt es einige Fälle, in denen vor allem dein Level im Weg steht, einen Gegner zu besiegen, der einfach viel Schaden einstecken kann. Manchmal kann es so einfach sein, deine Strategie zu überprüfen und sie deutlich effektiver zu machen, aber manchmal musst du einfach ein oder zwei Level aufsteigen, um eine Chance zu haben zu gewinnen. Das bedeutet oft, einen langen Weg zurück zu einem Bereich zu laufen, in dem sich Gegner befinden, um ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte zu sammeln. In einem der größeren Bereiche des Spiels gab es außerdem nur einen einzigen Ort, an dem man dies tun konnte, und das manchmal notwendige Backtracking tritt auch auf, wenn man merkt, dass man ein Gebiet etwas genauer erkunden möchte. Das sind zwar keine riesigen Umgebungen, ganz im Gegenteil, aber es wird trotzdem etwas mühsam, ständig über viele Bildschirme hin und her zu rennen, und eine Karte zum Herumlaufen hätte das Ganze einfach flüssiger gemacht.

Das Rätsel des Spiels hätte mit einer komplexeren Handlung viel spannender sein können.

Echo Generation 2 war, wie du hoffentlich erkannt hast, letztlich überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Aber als der Abspann lief, versuchte ich, mich hauptsächlich auf das zu konzentrieren, was das Spiel mir als Erlebnis bietet. Meine Enttäuschung darüber, dass es keine richtige Fortsetzung gibt, die ein noch epischeres Abenteuer als sein Vorgänger bietet, ist das eine, aber so ist es eben, und die Entwickler haben einen anderen Weg gewählt. Es ist jedoch sehr schwer, dieses Gefühl abzuschütteln. Aber wenn dies ein wirklich phänomenaler Deckbuilder gewesen wäre, hätte es nicht so viel gespielt, dass es sich als etwas anderes herausgestellt hätte, sondern es wäre trotzdem ein sehr gutes Spiel gewesen. Leider wirkt das größtenteils eher halbherzig. Die Kämpfe werden schnell repetitiv und fehlen Tiefe, der gesamte Handlungsbogen wirkt ziemlich wirr und vor allem nicht besonders interessant. Obwohl ich die Natur dieses Spiels voll und ganz akzeptiere, fehlt ihm einfach genug Finesse und Tiefe, um größere Höhen zu erreichen. Dass es außerdem extrem einfach ist, ist ein Nachteil, denn sobald du deine Karten optimiert oder das erforderliche Level erreicht hast, kannst du die Gegner mit größter Leichtigkeit besiegen. Es hat einfach nicht die Stärken, die diese Art von Spiel in Bezug auf Herausforderung oder Komplexität braucht.

Es gibt zweifellos einige Lichtblicke, und die Optik ist eindeutig einer davon. Ich liebe auch grundsätzlich die Art von Kampf, die das Spiel bietet, da ich einfach Spaß finde, mit Karten zu kämpfen. Aber auch wenn diese beiden Faktoren auffallen, wird Echo Generation 2 leider als eine der größten Enttäuschungen des Jahres für mich in die Geschichte eingehen.