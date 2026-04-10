Es besteht kein Zweifel, dass Flugzeuge und Spiele eine fantastische Kombination ergeben. Es ist faszinierend, den Steuerknüppel zu greifen und über spannende Landschaften und Orte zu fliegen. Egal, ob Sie sich für militärische oder zivile Flugzeuge interessieren, es gibt immer eine Option für diejenigen, die diese Art von Erfahrung genießen. Wenn du die Immersion steigern oder das Fliegen noch weiter vereinfachen willst, gibt es eine ganze Branche von Hardware-Entwicklern, die Flugsticks, Controller und anderes Zubehör verkaufen, um dein Erlebnis zu verbessern. Ich hatte die Gelegenheit, das Echo Aviation Controller von Honeycomb Aeronautical zu testen. Sie sind ein bekannter Name im Bereich der Flugsimulator-Hardware.

Das Erste, was ich mich gefragt habe, war, für wen dieser Controller entwickelt ist. Es fühlt sich nicht wirklich für Luftfahrtbegeisterte konzipiert an, die ihre eigenen Cockpits bauen und das neueste, teuerste und realistischste Flugerlebnis wollen. Diese Spieler werden wahrscheinlich einzelne Produkte kaufen. Damit meine ich, dass Echo Aviation Controller ein bisschen aus drei Dingen in einem Produkt besteht, zu einem niedrigeren Preis als separate Kontrollmethoden. Du bekommst einen Joystick, Knöpfe und einen Controller in einem Produkt. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber es bedeutet, dass es einen bestimmten Nutzertyp ansprechen wird. Ich vermute, es sind die gelegentlichen Luftfahrtbegeisterten und vielleicht Sie, die sich in Flugsimulatoren eintauchen möchten, ohne 'voll einzusteigen' und viele Peripheriegeräte für viel Geld zu kaufen. Dieser Controller kostet 149,99 $ bzw. 126,00 £ im Kauf.

Die Schachtel, in der diese Fernbedienung geliefert wird, ist robust und leicht mitzunehmen.

Wenn du den Controller als Ergänzung zu anderen Optionen oder als 'ein bisschen von allem'-Lösung zu einem niedrigeren Preis siehst, könnte das für einige Spieler interessant sein. Heute gibt es Spiele, die Simulator-ähnliches Fliegen mit Boden- und Fahrzeugkampf kombinieren. Einen Joystick eingesteckt und einsatzbereit zu haben, um solche Situationen schnell und effektiv zu bewältigen, ist kein schlechter Deal, wenn der Joystick tatsächlich liefert. Das habe ich in mehreren Spielen getestet. Ich habe den Joystick auch in einigen Arcade-Spielen getestet, um zu sehen, ob er etwas zu bieten hat. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall so. Am besten funktioniert es in Flugsimulatoren, die sich auf zivile Flugzeuge konzentrieren. Es eignet sich auch sehr gut zum Fliegen von Militärflugzeugen. Allerdings stellte ich fest, dass es zu wenige Knöpfe gab, um alles zu erledigen, was ein Militärflugzeug tun muss, was zusätzliche Ausrüstung erforderte.

Mein erster Test war im Microsoft Flight Simulator 2024. Ich habe mich entschieden, dies mit Maus und Tastatur zu kombinieren, um zu sehen, wie gut das das Flugerlebnis verbessert. Ich könnte im Grunde alles mit dem Controller machen, was für das Fliegen selbst relevant ist. Man kann die Bedienelemente, Querruder (die Position der Tasten beeinflusst sich gegenseitig), das Trimmen, das Fahrwerk sowie die Drehung und Richtung des Flugzeugs mit dem Joystick einstellen. Die Schwierigkeit liegt in anderen detaillierten Aufgaben in den Menüs des Flugzeugs, sowohl am Boden als auch in der Luft. Wenn du Flugrouten einstellen, Knöpfe, Hebel und bestimmte bestimmte Ausrüstungsarten bedienen willst, brauchst du Maus und Tastatur oder eine andere Tastenlösung. Wenn du möchtest, dass es nahtlos wirkt. Natürlich ist es möglich, diese Dinge mit dem Controller zu machen, aber ich fand es unnötig langsam und funktionierte besser mit Tastatur und Maus. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man darüber nachdenkt, diesen Controller zu kaufen.

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Der Controller ist von Standardgröße mit Gummigriffen. Es hat außerdem ein ergonomisches Design, das an Microsofts Modelle erinnert.

Ich muss Honeycomb allerdings etwas Anerkennung zollen, dass sie so viele Dinge relativ schmerzlos bewältigen konnte. Es fühlt sich gut an, damit zu fliegen, obwohl ich einen Flightstick, Pedale und ein komplettes Set an Bedienelementen mit Tasten vor mir bevorzuge. Die Idee ist, dass du diesen kabellosen Controller mitnehmen und überall ein bisschen spielen kannst. Das macht es gut; Er hat eine gute Akkulaufzeit und nimmt nicht viel Platz weg. Es kommt auch in einer schönen Verpackung mit Möglichkeiten, die Sticks und Tasten bei Bedarf neu zu konfigurieren. Man hat ein Bedienfeld, das man austauschen kann, um etwas zu bekommen, das den Steuerungen eines Airbus ähnelt, und sogar etwas, das man bei einem Boeing findet. Ich mag, wie einfach das Fliegen ist. Man muss nicht nach Buttons suchen; Alles Wichtige liegt direkt vor deinen Augen. Das ist das erste Mal, dass ich eine so hochwertige Lösung sehe und teste. Dieser Controller ist nicht unnötig teuer; Es ist auf eine Weise tragbar, wie es teurere Geräte nicht sind, und es ist kompakt. Der Kauf von Pedalen, einem Joystick, einem Bedienfeld und anderem Zubehör kann deutlich teurer sein und erfordert mehr Zeit zum Programmieren und Einrichten.

Die Echo Aviation Controller ist wie ein Xbox-Controller geformt. Er ist immer noch einer meiner Favoriten in Bezug auf Ergonomie, und das merkt sich auch bei diesem Controller. Er hat ein gewisses Gewicht, ohne unnötig schwer zu sein, und fühlt sich nicht besonders plastikartig an, was ihn zum Spielen unterwegs geeignet macht. Allerdings fehlen dem, was ich als Standardtasten einordnen würde. Das ist nichts, womit man Doom oder andere Actionspiele spielen würde. Allerdings könnte es durchaus für andere Zwecke als Flugsimulatoren genutzt werden. Das ist jedoch nicht sein eigentlicher Zweck, und du solltest es als Ergänzung zu etwas anderem zur Steuerung deines Computers nutzen. In dieser Rolle glänzt es. Ich hatte keine Probleme mit den Tasten, dem Joystick oder dem Gewicht der Steuerung bei der Nutzung in Flugsimulatoren. Alles funktioniert in einem ziemlich kompakten Gehäuse wie vorgesehen. Der mitgelieferte 2,4-GHz-Dongle ist nichts Besonderes. Das USB-C-zu-USB-A-Adapterkabel ist jedoch nützlich, wenn Sie nicht den richtigen USB-Anschluss haben oder lieber ein Kabel verwenden.

Die Steuerung ist brillant und erleichtert die Einstellung verschiedener Aspekte des Flugzeugs.

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Ich werde diesen ziemlich coolen Controller wahrscheinlich nicht als Ersatz für teurere Flugsimulator-Hardware sehen. Allerdings ist es ein hochwertiger Controller, der das Fliegen in Bewegung spaßig machen kann. Vor allem, wenn du keinen Joystick und anderes Equipment mitnehmen kannst. Ich muss zugeben, dass ich mit diesem Controller zufrieden bin und seinen Wert auf eine andere Weise sehe. Es ist absolut perfekt für alle, die das Genre ausprobieren wollten, aber noch nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Es ist einfach einzurichten und überfordert dich nicht mit Knöpfen. Der Joystick bietet auch nicht allzu viel Widerstand, was perfekt ist, falls man aus irgendeinem Grund lieber einen Hubschrauber als ein Flugzeug fliegen möchte. Ein Nachteil eines Standard-Controllers beim Hubschraubersteuern ist, dass man den Joystick oft leicht in verschiedene Richtungen halten muss. Das kann anstrengend werden, wenn man längere Zeit fliegt. Ich kann nicht sagen, ob es bessere Lösungen in so kompakter Form speziell für Hubschraubersimulatoren gibt, aber ich fand, dass es in Flight Simulator 2024 und mit deren Hubschraubern gut funktionierte.

Leider kann ich die Akkulaufzeit (über mehrere Jahre) nicht testen oder wie lange ein solcher Joystick hält (bevor er kaputtgeht). Das gesagt, bekommst du 15 Stunden kabellose Nutzung und kannst es mit einem Kabel anschließen. Ich konnte ihn mehr als 15 Stunden vor dem Aufladen benutzen, und ich hatte auch die Situation, dass ich den Controller nach 12 Stunden aufladen musste. Ich spiele genauso gerne mit einem Kabel, wenn es die Möglichkeit gibt, sodass ich nicht auf die Akkulaufzeit angewiesen bin. Dennoch hätte man sich vielleicht etwas mehr Akkulaufzeit gewünscht, als angeboten wird, da die Konkurrenz auf dem Markt heute mehr als doppelt so viel bietet.

Die Schieberegler beeinflussen sich gegenseitig. Wenn du einen nach unten bewegst, bewegt sich der andere nach oben.

Wenn du einen einfachen Weg suchst, mit Flugsimulatoren zu beginnen, ohne die vollen Kosten für die üblicherweise benötigte Hardware ausgeben zu müssen, ist der Echo Aviation Controller eine sinnvolle Option. Du musst Spielprofile von deren Website herunterladen und die Treiber für den mitgelieferten Dongle aktualisieren. Leider gibt es dafür keine App; Stattdessen müssen Sie das tun, was man früher am Computer gemacht hat, und verschiedene Webseiten besuchen. In diesem Fall müssen Sie die eigene Website von Honeycomb Aeronautical besuchen, um Ihre Lieblingssimulatoren bestmöglich spielen zu können. Wenn du auf Xbox spielst und daran interessiert bist, wird ein solcher Controller später im Jahr 2026 verfügbar sein.

Ich bin sehr zufrieden damit, trotz der etwas kurzen Akkulaufzeit und dem Fehlen einer App. Letztlich ist das bequemer und günstiger, als alle Flugzeugausrüstungen einzeln zu kaufen. Allerdings verpasst man einen Teil der Immersion sowie die Auswahl an zusätzlichen Tasten und Funktionen. Wenn du damit leben kannst oder einfach Flugsimulatoren ausprobieren möchtest, ist dies eine der innovativeren Möglichkeiten, das tatsächlich funktioniert. Ich habe noch nichts anderes getestet, das das Fliegen genauso gut anfühlen lässt. Aus diesem Grund kann ich die Echo Aviation Controller sehr empfehlen. Es ist besonders für diejenigen von euch, die nicht alles brauchen, aber eine einfache Möglichkeit suchen, diese realistischen Flugerlebnisse zu genießen.

Die Menü-Buttons bieten dem Controller einige zusätzliche Optionen zur Navigation in der Benutzeroberfläche. Ich empfehle jedoch, eine Maus und eine Tastatur griffbereit zu haben.