Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
esports
EA Sports FC 26

eChampions League 2026 startet morgen, hier sind alle bekannten Daten

Das große Turnier beginnt und wird Tage vor dem eigentlichen Event Ende Mai enden.

HQ

Fußballfans wissen, dass diese Jahreszeit eine hektische Zeit ist, in der alles auf dem Spiel steht. Regionale Ligen enden und große Turniere enden ebenfalls, und das gilt sogar für die Welt des kompetitiven EA Sports FC.

Ab morgen beginnt die mit Spannung erwartete eChampions League, bei der die besten Spieler die größten Teams vertreten, bei einer Vielzahl von Veranstaltungen, die online und persönlich in Manchester, England, für die K.-o.-Runde und dann in Budapest, Ungarn, für die Endrunde stattfinden, die zufällig in derselben Stadt wie das Finale des großen Fußballereignisses am 30. Mai stattfinden. und Arsenal trifft auf PSG.

In diesem Zusammenhang könnten Sie neugierig auf die Termine und Pläne für die eChampions League in diesem Jahr sein, und falls ja, finden Sie unten alle wichtigen Informationen.


  • Ligaphase (15.–16. Mai) – Manchester, England

  • K.o. (17. Mai) – Manchester, England

  • Finale (27. Mai) – Budapest, Ungarn

Wirst du die eChampions League verfolgen?

EA Sports FC 26

Ähnliche Texte

0
EA Sports FC 26Score

EA Sports FC 26
KRITIK. Von Johan Vahlström

Der Herbst schleicht sich ein, aber in EA Sports FC 26 ist es immer Sommer, wenn man es will. Fußball ist auf unseren Bildschirmen zu sehen, und wir haben überprüft, ob wirklich alles so gut ist, wie es scheint.



Lädt nächsten Inhalt