eChampions League 2026 startet morgen, hier sind alle bekannten Daten

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Fußballfans wissen, dass diese Jahreszeit eine hektische Zeit ist, in der alles auf dem Spiel steht. Regionale Ligen enden und große Turniere enden ebenfalls, und das gilt sogar für die Welt des kompetitiven EA Sports FC.

Ab morgen beginnt die mit Spannung erwartete eChampions League, bei der die besten Spieler die größten Teams vertreten, bei einer Vielzahl von Veranstaltungen, die online und persönlich in Manchester, England, für die K.-o.-Runde und dann in Budapest, Ungarn, für die Endrunde stattfinden, die zufällig in derselben Stadt wie das Finale des großen Fußballereignisses am 30. Mai stattfinden. und Arsenal trifft auf PSG.

In diesem Zusammenhang könnten Sie neugierig auf die Termine und Pläne für die eChampions League in diesem Jahr sein, und falls ja, finden Sie unten alle wichtigen Informationen.



Ligaphase (15.–16. Mai) – Manchester, England



K.o. (17. Mai) – Manchester, England



Finale (27. Mai) – Budapest, Ungarn



Wirst du die eChampions League verfolgen?