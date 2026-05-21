eChampions League 2026 Finals sind festgelegt, hier ist das vollständige Turnierschema

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Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Vereinsfußballsaison, da die verschiedenen Ligen an diesem Wochenende ihren letzten Spieltag austragen werden, alles vor den letzten großen europäischen Turnieren in der nächsten Woche. Zu diesem Zweck werden viele Fußballfans die Conference League- und Champions-League-Spiele genau beobachten, während auch Esports- und EA Sports FC-Fans die Ereignisse der eChampions League im Auge behalten müssen, da das riesige Turnier in weniger als einer Woche seine Finalrunde austragen wird.

Das eChampions-League-Finale findet in Budapest, Ungarn, am selben Ort wie das eigentliche Champions-League-Finale statt, und sieht acht Spieler in einem K.-o.-Runden, bei dem nur ein Sieger gewinnen wird. Es stehen noch sieben Spiele aus, die sich über Viertelfinals, Halbfinals und Grand Final erstrecken, und für das vollständige Turnier und die geplanten Spielpläne können Sie dies unten vollständig sehen, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass alle Finals am 27. Mai stattfinden werden.

Viertelfinale:



Samugamer vs. MarwanMC9



Nicolas99fc gegen Vejrgang



Nassada gegen Alihanlion



HHezerS gegen DFernandes



Halbfinale:



Gewinner von Samugamer/MarwanMC9 vs. Gewinner von Nicolas99fc/Vejrgang



Sieger von Nassada/Alihanlion vs. Sieger von HHezerS/DFernandes



Grand Final:



Sieger des Halbfinales #1 gegen Sieger des Halbfinales #2



Von wem erwarten Sie, dass er nächste Woche bei den eChampions-League-Finals die Distanz durchläuft?